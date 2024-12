Le Maschere: nasce un’associazione di giovani piacentini amanti di opera, musica e teatro

Le Maschere: nasce a Piacenza una nuova associazione culturale musicale rivolta ai giovani under 35, appassionati di opera, concerti e teatro. L’iniziativa prende vita grazie all’entusiasmo di un gruppo di giovani spettatori abituali del Teatro Municipale, che desiderano condividere e promuovere l’amore per le attività teatrali con le nuove generazioni. Le Maschere, spiega una nota dei fondatori, si propone come un punto di riferimento per la creazione di opportunità culturali uniche, volte ad avvicinare sempre più giovani al mondo delle arti performative.

Debutto con la Butterfly

Per segnare il debutto dell’associazione, Le Maschere, in accordo con il Teatro Municipale, ha scelto come evento di lancio la recita di Madama Butterfly di Giacomo Puccini, opera inaugurale della stagione 2024/2025, riservata al pubblico giovane. Questo evento speciale rappresenta non solo una celebrazione dell’associazione, ma anche un momento significativo di affetto e di forte legame con il Municipale, che da sempre si impegna nella valorizzazione delle tradizioni culturali e musicali locali. Al Ridotto del Teatro, in occasione dell’anteprima rivolta ai diciottenni #Butterfly18, alla presenza della direttrice della Fondazione Teatri di Piacenza Cristina Ferrari e di Michele Raggi, presidente della nuova associazione Le Maschere, è stato siglato l’atto costitutivo che ha sancito formalmente la nascita di questa giovane realtà.

Omaggio alla lirica

Il nome dell’associazione, Le Maschere, vuole essere un omaggio all’opera omonima di Pietro Mascagni, con libretto di Luigi Illica, drammaturgo e poeta piacentino. Un chiaro tributo alla ricca tradizione lirica italiana e al profondo legame tra Piacenza e il mondo dell’opera, in particolare alla figura di Illica, che con il suo lavoro ha lasciato un segno indelebile nella storia del teatro.

L’associazione si propone di offrire una serie di eventi esclusivi per i giovani, tra cui anteprime, prove aperte e incontri con artisti, creando occasioni di coinvolgimento diretto con il mondo della cultura. In questo modo, prosegue la nota, Le Maschere intende offrire ai suoi membri la possibilità di scoprire il teatro e l’opera da una nuova prospettiva, rendendo l’esperienza culturale ancora più accessibile e stimolante. Inoltre, l’associazione offrirà convenzioni e agevolazioni per favorire l’accesso ai vari eventi e attività.

Obiettivo Juvenilia

A partire da gennaio, Le Maschere avvierà la programmazione delle sue prime attività, con l’ambizione di entrare a far parte di Juvenilia, una rete internazionale che collega giovani appassionati di opera e teatro di tutto il mondo. L’associazione ha anche intenzione di sviluppare una solida rete di collaborazioni con altre realtà culturali piacentine, con l’obiettivo di arricchire il panorama locale e internazionale e creare iniziative di qualità che possano coinvolgere un pubblico sempre più vasto.

Il Teatro Municipale di Piacenza invita tutti i giovani under 35 a partecipare a questa nuova iniziativa, che nasce dall’entusiasmo e dalla passione per la cultura e per le arti performative. Con Le Maschere, il Teatro continua a essere un luogo di ispirazione, incontro e crescita, dove le nuove generazioni possono sentirsi protagoniste e protagonisti della vita culturale della città.

Per maggiori informazioni sull’associazione, conclude la nota, è possibile contattare Le Maschere all’indirizzo email: lemaschere.piacenza@gmail.com.