Libertà di Piacenza: arriva un maxi risarcimento per Ivan Ciollaro

Libertà di Piacenza: la presidente del Gruppo editoriale Donatella Ronconi dovrà versare circa due milioni di euro all’ex marito Ivan Ciollaro. Lo ha stabilito il giudice del Tribunale cittadino Maddalena Ghisolfi con la sentenza della causa numero 712/2022, depositata lo scorso 31 luglio. Ivan Ciollaro è stato rappresentato in giudizio dagli avvocati Mauro Paladini e Salvatore Dattilo; mentre Donatella Ronconi si è avvalsa degli avvocati Alessandro Miglioli (vicepresidente dell’Editoriale Libertà), Marta Miglioli e Antonella Del Prete.

Lo scontro per Libertà

La vicenda di natura editoriale, finanziaria e familiare, prende avvio oltre 25 anni fa. Siamo nel 1998: a Piacenza infuria la battaglia tra gli eredi di Ernesto e Marcello Prati – ciascuno dei quali deteneva il 50% della proprietà – per conquistare il Gruppo che pubblica il quotidiano Libertà. Donatella Ronconi, vedova di Marcello, teme che le venga impedito di esercitare il proprio diritto di voto nel Consiglio di amministrazione e nelle Assemblee, con la conseguenza che l’altro ramo della famiglia possa assumere decisioni essenziali per la società senza il suo benestare.

Così, il 18 aprile del 1998, davanti al Notaio Luigi Giancani, in qualità di proprietaria e socia accomandataria della società “Stabilimento Tipografico Piacentino di Ernesto Prati & C.”, Donatella Ronconi costituisce a favore del secondo marito Ivan Ciollaro un diritto di usufrutto a titolo oneroso sui pacchetti azionari intestati a lei e alla figlia Enrica Prati (all’epoca nuda proprietaria) a valere fino al 30 giugno del 2000. Il pagamento da parte di Ciollaro avviene in due tranche: la prima è di 170 milioni di lire e la seconda di 167 milioni.

Da quel momento Ciollaro partecipa a tutte le assemblee della società in sostituzione della moglie, esercitando il diritto di voto. I due rami della famiglia Prati alla fine raggiungono un accordo per la messa in vendita dei rispettivi pacchetti azionari al miglior offerente con un’asta riservata ai soci, che si tiene il 25 marzo del 2000. Donatella Ronconi la spunta, anche grazie all’appoggio del Gruppo Espresso di Carlo De Benedetti. Ma da allora gli utili maturati con l’usufrutto e i relativi interessi non vengono versati a Ciollaro, che rimane di fatto creditore della moglie.

Vent’anni dopo

Arriviamo al 6 febbraio 2019, quando il Tribunale di Piacenza dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Donatella Ronconi e Ivan Ciollaro. Fino a quel momento, la prescrizione tra i coniugi, come previsto dall’articolo 2941 del Codice civile, era rimasta sospesa anche in merito a questo credito finanziario. Ma dopo il divorzio le cose cambiano: scatta la prescrizione, nel dicembre del 2019 nasce la Fondazione Ronconi Prati, che prende le redini dell’Editoriale Libertà, e quindi Ciollaro nel 2022 decide di far valere i suoi diritti davanti al Tribunale di Piacenza.

La causa, che ha visto la nomina da parte del Tribunale della dottoressa Roberta Cassinelli in qualità di Consulente tecnico d’ufficio, è arrivata a sentenza in via definitiva il 31 luglio scorso. Il dispositivo a firma del giudice Maddalena Ghisolfi ha accertato e dichiarato il diritto di Ivan Ciollaro a percepire gli utili derivanti dai diritti di usufrutto mai corrisposti da Donatella Ronconi. E ha condannato quest’ultima al pagamento in favore dell’ex marito di una somma pari a 1.976.493,68 euro, comprensiva di interessi, a far tempo dalla data della domanda.