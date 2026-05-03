Libertà, un “affare di famiglia”: nel Consiglio di amministrazione del Gruppo editoriale piacentino entra Marta Miglioli

Libertà: la notizia è di questi giorni. E sta facendo discutere ai piani alti di Piacenza. Il Gruppo editoriale, che pubblica lo storico quotidiano della città emiliana, ha visto un cambio in corsa nel suo Consiglio di amministrazione. Al fianco del presidente, l’avvocato Alessandro Miglioli, e del vicepresidente, il commercialista Giorgio Losi, entra in Cda Marta Miglioli. Si tratta della figlia del noto legale piacentino, anch’essa dedita all’attività forense nello studio associato CGMA, di cui il padre Alessandro è stato uno dei fondatori più di 50 anni fa.

A lasciare la poltrona a Marta Miglioli nel Cda dell’Editoriale Libertà, a partire dallo scorso 22 aprile, è l’ex direttore del quotidiano Gaetano Rizzuto, come si evince dalla Gerenza della testata piacentina. Il giornalista era entrato nel Cda del Gruppo di via Benedettine nel febbraio 2025, al posto della compianta Donatella Ronconi, quando Alessandro Miglioli ne aveva assunto la presidenza (vedi l’articolo sotto). Rizzuto per il momento resta membro del Cda della Fondazione Ronconi Prati, azionista unico del Gruppo Editoriale Libertà. Il giornalista, che ha diretto il quotidiano piacentino dal 2000 al 2015, infatti figura ancora in questo ruolo nella governance della Fondazione Ronconi Prati che scadrà il prossimo anno. Fondazione di cui sempre Alessandro Miglioli è presidente, in quanto lo statuto dell’ente prevede che a guidarlo di diritto sia colui che presiede il Cda del controllato Gruppo Editoriale Libertà; a cui fanno capo, oltre al quotidiano cartaceo, la rete televisiva Telibertà e il sito liberta.it, tutti sotto la direzione responsabile di Gian Luca Rocco.

Con l’entrata in Cda dell’avvocato Marta Miglioli al fianco del padre 79enne, si chiude così, in poco più di un anno, la transizione che ha portato lo storico giornale di Piacenza dall’orbita delle famiglie prima Prati e poi Ronconi-Prati a quella appunto della famiglia Miglioli, nell’ambito assolutamente legittimo di una cooptazione su cui formalmente nulla si può eccepire. La prossima mossa? Molto probabilmente sarà l’entrata della 40enne Marta Miglioli anche nel Cda della Fondazione Ronconi Prati. Sempre e comunque al fianco del padre Alessandro, assicurando anche qui il prosieguo di questa dynasty famigliare piacentina.