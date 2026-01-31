“L’Italia è ancora cristiana?”: a Piacenza una serata che racconta storie di fede

“L’Italia è ancora cristiana? Oltre la crisi: storie di fede viva”: è il tema della serata in programma a Piacenza giovedì 5 febbraio alle ore 21, presso l’oratorio del Corpus Domini (via Farnesiana 24).

Saranno protagonisti del confronto – aperto al dibattito con il pubblico – padre Francesco Rapacioli, superiore generale del Pime, a lungo missionario in Bangladesh; Lodovica Ghezzi, vicepresidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, la realtà fondata da don Oreste Benzi; Nicola Sabba, counselor ed educatore dei gruppi giovanili nella parrocchia dei Santi Angeli Custodi a Borgotrebbia; Anay Anselmi, educatrice e pedagogista. Conduce la serata il giornalista Andrea Dossena. L’iniziativa è promossa dal settimanale Il Nuovo Giornale, diretto da don Davide Maloberti.

La profezia di Ratzinger

Ad orientare la riflessione, spiega una nota degli organizzatori, sono le parole pronunciate nel Natale 1969 ai microfoni di una radio tedesca dall’allora giovane teologo Joseph Ratzinger, divenuto poi Papa con il nome di Benedetto XVI. Sotto la lente, i cambiamenti in atto in questi decenni che stanno segnando anche la Chiesa, una crisi non solo di numeri ma anche di allontanamento dai valori legati alla fede.

“Dalla crisi odierna – era l’analisi di Ratzinger – emergerà una Chiesa che avrà perso molto. Diventerà piccola e dovrà ripartire più o meno dagli inizi”. Sarà una crisi, commentava il futuro Papa, che aiuterà la Chiesa a ritrovare l’essenziale, cioè la fede in Gesù Cristo: “ripartirà – aggiungeva – da piccoli gruppi, da movimenti e da una minoranza che rimetterà la fede e la preghiera al centro dell’esperienza”.

Anche il recente intervento di alcuni Uffici diocesani (Migrantes, Ecumenismo e dialogo interreligioso, Scuola) riguardo alla presunta islamizzazione di Piacenza metteva in luce che “il pericolo è l’abbandono di tanti battezzati dalla fede cristiana e dalla sua visione della vita. Se la tradizione cristiano-cattolica deve essere trasmessa nel suo valore anche socio-politico, più che preoccuparsi di eventuali pericoli esterni, ci si deve interrogare su quelli interni”.

I protagonisti dell’incontro