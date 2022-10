Liz Truss: le sue dimissioni a Londra sono un monito per Giorgia Meloni

Poco più di un mese fa, ai primi di settembre, la nuova premier britannica Liz Truss giurava nelle mani della regina Elisabetta, che sarebbe spirata solo due giorni più tardi. Ebbene, colei che aveva dichiarato, senza troppa modestia, che per la sua azione di governo si sarebbe ispirata a Margaret Thatcher, sarà forse ricordata come peggior primo ministro di sempre.

Ma cos’è successo? Riavvolgiamo il nastro: dopo tre anni di leadership, Boris Johnson lascia il numero 10 di Downing street travolto da una serie di scandali che per noi sarebbero acqua fresca ma che per i britannici sono altrettante pietre tombali. Per la sua successione a capo del partito conservatore si candidano la stessa Truss, in quel momento ministro degli Esteri e Rishi Sunak, cancelliere dello Scacchiere (ministro dell’economia) nello stesso governo Johnson. Il 5 settembre la Truss riceve poco più di 81mila voti contro i 60mila di Sunak. Il giorno dopo giura a Balmoral e diventa capo del governo.

La nuova premier attua immediatamente un programma economico ultra liberista: abbassamento radicale delle tasse anche ai più ricchi, aiuti alle famiglie per il caro bollette «fino a 100 miliardi di sterline». Di colpo il rating del Regno Unito è stato rivisto al ribasso, tanto che il Daily Mail, citando un ex governatore della Banca d’Inghilterra, ha commentato: «L’economia britannica è ora come l’Italia e la Grecia in termini di rischio per gli investitori».

Pochi giorni fa, con la sterlina in caduta libera e tutti i segnali economici in rosso, la Truss ha sostituito il ministro dell’economia Kwasi Kwarteng con Jeremy Hunt che immediatamente ha annunciato che abolirà tutte le riforme della Truss. La primo ministro si è scusata per i troppi errori commessi: «Volevo agire per aiutare le persone con le bollette energetiche, per affrontare il problema delle tasse elevate, ma siamo andati troppo oltre e troppo velocemente».

La lezione di Truss