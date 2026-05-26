Logistica, nel magazzino Guess di Piacenza accordo Filt Cgil: ai lavoratori oltre 1.900 euro all’anno

Logistica: più soldi nelle tasche dei lavoratori, oltre 1.900 euro annui, grazie a un accordo di secondo livello per circa 400 addetti del magazzino Guess di Piacenza. È il risultato annunciato da Filt Cgil nell’ambito dell’appalto che opera per il sito del noto marchio della moda.

I protagonisti

L’intesa, siglata nel perimetro Lhs-Gxo (Lhs è un fornitore di servizi integrati di magazzino che a Piacenza gestisce operazioni e personale per Gxo, big internazionale della contract logistics), rappresenta un avanzamento concreto sul piano economico. E per il sindacato conferma il ruolo della contrattazione aziendale e territoriale anche negli ambiti più complessi del settore logistico, dove appalti e subappalti spesso rendono più frammentate le condizioni di lavoro.

Premio e buoni pasto

Il punto centrale dell’accordo è il rafforzamento del salario indiretto e delle condizioni economiche per chi lavora nel magazzino Guess di via Bazzani. Come emerge dalla nota di Filt Cgil, il valore del premio tra i parametri di presenza e produttività può arrivare e superare anche i 1.900 euro all’anno per lavoratore.

Tra le misure previste c’è l’aumento dei buoni pasto: da ottobre 2026 il ticket salirà a 9 euro, mentre da luglio 2027 passerà a 10 euro. Un intervento che incide direttamente sulla vita quotidiana delle persone, in una fase in cui l’aumento del costo della vita continua a pesare sui bilanci familiari.

Impatto significativo

Il sindacato esprime così “grande soddisfazione” per un accordo giudicato particolarmente significativo, sia per la platea coinvolta sia per il contesto in cui arriva. “È un ottimo risultato”, sottolinea Karim Mansar della Filt Cgil. “Perché consente di tutelare il salario delle lavoratrici e dei lavoratori in una fase segnata dal caro vita. La contrattazione è uno strumento per redistribuire valore e migliorare concretamente le condizioni di chi lavora”.