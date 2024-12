Madama Butterfly: il capolavoro di Puccini apre la nuova stagione del Municipale di Piacenza

Madama Butterfly: ci siamo. Venerdì 20 e domenica 22 dicembre si alza il sipario sul titolo inaugurale della Stagione d’Opera 2024/2025 del Teatro Municipale di Piacenza, a conclusione dell’anno delle celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini.

Il grande compositore sceglie il soggetto della sua sesta opera dopo aver assistito a Londra, nel giugno 1900, alla tragedia in un atto Madame Butterfly di David Belasco, a sua volta tratta da un racconto dell’americano John Luther Long. Il titolo pucciniano, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, dopo l’iniziale insuccesso del debutto al Teatro alla Scala nel 1904, nel tempo è diventato invece uno dei più celebri e rappresentati al mondo.

Direttore, cast e regia

Per Madama Butterfly torna sul podio del Municipale Matteo Beltrami alla guida dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini e del Coro del Teatro Municipale di Piacenza preparato da Corrado Casati. Protagonista nel ruolo del titolo il soprano Claudia Pavone, al debutto italiano come Madama Butterfly/Cio-Cio-San, affiancata dal tenore Angelo Villari (Pinkerton) e dal baritono Alessandro Luongo (Sharpless). A completare il cast Irene Savignano (Suzuki), Eva Corbetta (Kate Pinkerton), Manuel Pierattelli (Goro), Giacomo Leone (Il principe Yamadori), Mattia Denti (Lo zio Bonzo), Eugenio Maria Degiacomi (Yakusidé), Fabrizio Brancaccio (Il commissario imperiale).

Il nuovo allestimento dell’opera pucciniana è realizzato dal Teatro Municipale di Piacenza in coproduzione con il Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara. A firmare la messinscena della “tragedia giapponese” sarà Leo Nucci, in omaggio al Paese del Sol Levante che tante volte lo ha acclamato nel corso della sua carriera di baritono: “La prima volta che andai in Giappone fu nel 1981 come Figaro ne Il barbiere di Siviglia diretto da Abbado, per la prima storica tournée del Teatro alla Scala. Da allora è stata per me una frequentazione costante con quel meraviglioso Paese”.

In scena per questa Madama Butterfly, si vedrà “un Giappone lontano dal folclore, caratterizzato da riferimenti simbolici anche legati alla filosofia zen”, grazie allo scenografo Carlo Centolavigna, con un’attenta ricostruzione dei costumi dei primi anni del Novecento curata da Artemio Cabassi e il disegno luci di Michele Cremona. Completano il team creativo l’assistente alla regia Riccardo Buscarini e l’assistente alle scene Francesca Nieddu.

Giovani all’Opera

Dopo la prova generale di ieri, come da tradizione aperta alle scuole, oggi, martedì 17 dicembre alle 18, nel foyer torna AperiOpera, la presentazione a cura degli studenti del Liceo Respighi di Piacenza coordinati dalle docenti Elena Metti e Arianna Gazzola.

Domani, mercoledì 18 dicembre, alle 19.30, è in programma l’anteprima #Butterfly18 rivolta gratuitamente ai diciottenni, promossa da Comune di Piacenza e Fondazione Teatri, che apre le porte del Teatro Municipale ai ragazzi che compiono la maggiore età nel 2024 e nel 2025.

Info e biglietti

Per l’anteprima #Butterfly18 rivolta ai diciottenni, i biglietti omaggio sono disponibili alla Biglietteria del Teatro Municipale presentando un documento d’identità. Tutte le informazioni su teatripiacenza.it – Biglietteria del Teatro Municipale: telefono: 0523 385720/385721 – biglietteria@teatripiacenza.it.