Pierluigi Magnaschi compie 84 anni: i nostri auguri a un grande del giornalismo italiano

Pierluigi Magnaschi: un grande del giornalismo italiano oggi compie 84 anni. Un piacentino sempre sulla breccia, visto che ha diretto testate nazionali praticamente senza sosta e continua a farlo.

Tanto per non sbagliarci, ecco il suo curriculum, sintetizzato alla voce “Direttore responsabile ed editore” sul sito di ItaliaOggi: «Pierluigi Magnaschi nato a Piacenza l’11/2/1941, docente ordinario di economia ed estimo nelle scuole superiori; caposervizio di economia e finanza al quotidiano “Avvenire”; redattore capo centrale del settimanale “il Tempo”; direttore del settimanale “la Discussione”; condirettore del quotidiano “il Giorno”; vicedirettore del quotidiano “la Notte”; direttore dell’agenzia nazionale di stampa “Ansa”; direttore del quotidiano “MF” e del settimanale “Milano Finanza”; direttore del quotidiano “ItaliaOggi”».

Chapeau, vien da dire, tenuto conto che tra l’altro è rimasto un giornalista puro. Finora, come racconta formiche.net, Magnaschi infatti «non ha scritto nessun libro perché non vuol lasciare tracce». Ma invece è vero il contrario, perché di tracce ne ha lasciate e ne lascia quotidianamente, facendo sempre opinione su ItaliaOggi che dirige, intervistato in radio e in tv, o quando interviene ad eventi pubblici. Con un difetto, però, messo in luce dall’ottimo collega Stefano Lorenzetto, quello di «servire i lettori più che i politici».

Rispetto dei fatti e autonomia di giudizio, anche quando si devono dire cose scomode e non solo in campo economico-finanziario: per Magnaschi brilla questa stella polare, che in sessant’anni di carriera lo ha portato stabilmente nel gotha del giornalismo italiano.

A questo punto vien da chiedersi come mai Piacenza, dove ha sempre casa e ritorna spesso, non abbia ancora deciso di celebrare come merita uno dei suoi figli migliori. Un auspicio che ci sentiamo di sottoscrivere con questo nostro biglietto di auguri.