Maltempo, in Emilia-Romagna scatta l’allerta arancione: ecco dove da Piacenza a Rimini

Maltempo in Emilia-Romagna: alla luce delle ultime evoluzioni meteorologiche, è stata diramata dalle ore 12 di oggi, mercoledì 20 agosto, un’allerta arancione in gran parte della regione.

L’allerta è per le piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena; per le frane e le piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per i temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. È confermata l’allerta gialla negli altri territori, aggiunge una nota della Regione.

Nella seconda parte della giornata di oggi, infatti, sono previsti vari impulsi temporaleschi, localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. In particolare sui rilievi i fenomeni di maltempo risulteranno intensi e persistenti. Le precipitazioni previste potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore centro occidentale della regione con diffusi superamenti delle soglie 2 e possibili localizzati superamenti della soglia 3.

Si prevedono limitati innalzamenti dei livelli idrometrici sui rilievi bolognesi e romagnoli, con possibili superamenti delle soglie 1. Nelle aree interessate dalle precipitazioni intense potranno verificarsi diffusi ruscellamenti e fenomeni franosi lungo i versanti e innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici di rii e torrenti con possibili fenomeni erosivi spondali, conclude la nota della Regione Emilia-Romagna.