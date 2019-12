Mantegna superstar: a Torino per riscoprire il suo Rinascimento

Mantegna superstar: Torino dedica a uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento una mostra da non perdere. I motivi per andare a Palazzo Madama, prestigiosa sede dell’evento Andrea Mantegna. Rivivere l’antico, costruire il moderno, sono tanti.

Per prima cosa, fino al 4 maggio 2020 sono esposte più di 130 opere e non solo del Mantegna. Al fianco dei suoi capolavori (una ventina) è possibile ammirare, tra gli altri, opere di Donatello; Antonello da Messina; Pisanello; Paolo Uccello; Leon Battista Alberti; Cosmè Tura e del giovane Correggio. Tutti “colleghi” che erano in rapporto col grande pittore nato a Isola di Carturo (Padova) nel 1431 e scomparso a Mantova nel 1506.

Questo parterre de roy offerto dalla mostra che celebra la capacità di Mantegna di coniugare la passione per l’antichità classica, ardite sperimentazioni prospettiche e uno straordinario realismo, è stato messo a disposizione da una serie di prestiti in arrivo da tutto il mondo. Con opere provenienti anche dal Victoria and Albert Museum e dalla National Gallery di Londra; dal Louvre e dal Metropolitan Museum di New York; senza dimenticare tra i prestiti italiani quelli degli Uffizi di Firenze, delle Gallerie dell’Accademia di Venezia e del napoletano Museo di Capodimonte.

Il percorso della mostra (promossa dalla Fondazione Torino Musei e Intesa Sanpaolo, e organizzata da Civita Mostre e Musei) è preceduto da una coinvolgente proiezione multimediale. Nella Corte Medievale di Palazzo Madama, tre grandi schermi offrono l’opportunità di immergersi nella vita, nei luoghi e nelle opere di Mantegna che non possono essere esposte per ragioni conservative. Un viaggio affascinante, che va dalla Cappella Ovetari di Padova al grande ciclo all’antica dei Trionfi di Cesare, che si trova ad Hampton Court a Londra, passando per la celeberrima Camera degli Sposi della sua Mantova.