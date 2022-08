La Marcia su Roma cent’anni dopo: un libro e un quadro raccontano la Storia

La marcia su Roma è tornata d’attualità in vista del centenario che cadrà il prossimo 28 ottobre. Di recente è uscito in libreria un volume dal titolo “Gli uomini della marcia su Roma” di Mauro Canali e Clemente Volpini (Mondadori). L’immagine di copertina è il particolare di un’opera di Giacomo Balla (1871-1958), grande pittore futurista. Si tratta di “Marcia su Roma”, un quadro realizzato tra il 1931 e il 1932, oggi di proprietà della Fondazione Agnelli. E questo dipinto, esposto per la prima volta nel 2000 alle Scuderie del Quirinale, in occasione della mostra “Novecento. Arte e storia in Italia”, ha una serie di peculiarità che sono state messe in luce da Canali e Volpini nel loro libro.

Un dipinto, anzi, due…

Prima di tutto, il dipinto è stato realizzato sul retro di un’altra opera, “Velocità astratta” del 1913, che è pienamente futurista. Il dipinto “Marcia su Roma” è invece iperrealista; e trae spunto da una foto che ritrae appunto Benito Mussolini assieme ai suoi quadrumviri. La foto non è del 28 ma del 30 ottobre 1922, quando Mussolini arriva a Roma per ricevere l’incarico di formare il governo da Vittorio Emanuele III.

Mussolini infatti aveva aspettato gli eventi a Milano, rinchiuso nella redazione del suo quotidiano, Il popolo d’Italia, circondato da cavalli di frisia e si dice a portata di treno per fuggire in Svizzera se qualcosa fosse andato storto. Quando, il giorno dopo, riceve la telefonata dell’aiutante di campo del Re che lo invita ad andare a Roma, Mussolini chiede un telegramma esplicito, tanto poco si fidava delle parole. Ricevuto il telegramma, parte per la capitale, dove arriva appunto il 30 (si racconta che al Re al Quirinale avrebbe detto: “Maestà, le porto l’Italia di Vittorio Veneto”, ma sono leggende create a posteriori).

Mussolini e i quadrumviri

Nel dipinto di Balla, Mussolini, ancora vestito da “Quirinale”, per cui in frac e ghette e non in camicia nera, è circondato dai quadrumviri. Chi sono? I quattro gerarchi cui Mussolini aveva affidato l’organizzazione e il comando della Marcia su Roma.

Si tratta di Michele Bianchi, il referente del sindacalismo più duro e puro e il primo segretario del partito; Emilio De Bono, anziano generale che era invece il referente del potente mondo dei militari; Cesare De Vecchi, monarchico piemontese che teneva i contatti col Quirinale, tranquillizzando il Re sulle buone intenzioni di Mussolini e del movimento; e infine Italo Balbo, il ferrarese che tirava le fila con lo squadrismo più attivo e violento.

Dietro ai quadrumviri, che sfilano sulla suggestione del “Quarto Stato” di Pelizza da Volpedo, si intravvedono altri gerarchi, da Attilio Teruzzi a Giacomo Acerbo, da De Stefani a Marinetti.

Ebbene, prima anomalia: nessuno dei quadrumviri figura nella lista dei ministri che Mussolini presenta al Re. Il futuro Duce fin da subito teme chi gli può fare ombra. E così destina i quattro a ruoli di comparsa, magari impennacchiata, ma senza alcun potere reale.

Italo e gli altri

Quello dei quattro che Mussolini teme di più è Italo Balbo, che raccoglierà plausi entusiastici pochi anni dopo, quando, dopo aver fondato l’arma aeronautica, compirà la trasvolata atlantica da Orbetello a Chicago, New York per tornare a Roma. Infatti Balbo finirà vittima del “fuoco amico” nei cieli di Libia della quale era stato da poco nominato governatore. Ancora oggi si immagina che sul misterioso attentato avvenuto il 28 giugno 1940 non sia del tutto estranea la mano del Duce.

E gli altri? Michele Bianchi sarà sostituito come segretario del partito fascista già un anno dopo, nel 1923. Sarà sottosegretario per qualche anno e finirà la sua carriera come ministro dei lavori pubblici dal 1929 al 1930, anno della sua morte.

Cesare De Vecchi sarà governatore della Somalia Italiana e delle Isole dell’Egeo; poi ministro dell’Educazione Nazionale, ma dal 1940 non avrà più nessun incarico ufficiale. Voterà a favore dell’ordine del giorno Grandi nella notte del 25 luglio 1943 e per questo sarà condannato a morte (in contumacia) dal tribunale di Verona. Sopravvissuto alla guerra, si spegnerà di morte naturale nel 1959.

Emilio De Bono sarà ministro delle Colonie e governatore dell’Africa Orientale Italiana, dell’Eritrea e della Tripolitania. Avendo anch’egli votato a favore dell’ordine del giorno Grandi, verrà condannato a morte e fucilato a Verona nel 1944.

Insomma, tutti in seconda, se non in terza fila, dopo i primi momenti di gloria. Eppure Mussolini avrebbe dovuto avere riconoscenza e riguardo per questi suoi accoliti che avevano subito la pioggia della fatale notte del 28 ottobre 1922, mentre tra Perugia (dov’era il quartier generale della Marcia) e la periferia di Roma si scambiavano le notizie più disparate.

Le ansie del Re

Se Vittorio Emanuele III avesse ordinato lo stato d’assedio, molto probabilmente le raccogliticce e infreddolite truppe fasciste si sarebbero presto disperse. Ma quando il Re aveva chiesto al comandante della piazza di Roma se l’esercito avrebbe ubbidito all’ordine di usare la forza, la risposta era stata eloquente: “Maestà, l’esercito ubbidirà, ma forse non è il caso di metterlo alla prova”. Il resto è Storia, e il capolavoro di Balla la racconta.