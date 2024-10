Mediocredito Centrale: Murelli (Lega) “interroga” il ministro Giorgetti sul finanziamento del parcheggio di piazza Cittadella e poi…

Mediocredito Centrale: il finanziamento della banca di Stato a Piacenza Parcheggi-Gps per la realizzazione dell’autosilo interrato di piazza Cittadella torna sotto i riflettori. Ad accenderli, due iniziative di alcuni esponenti del centrodestra piacentino arrivate a Roma. La prima è un’interrogazione della senatrice della Lega Elena Murelli, rivolta al ministro dell’Economia e delle Finanze, e collega di partito, Giancarlo Giorgetti. La seconda è una segnalazione inviata allo stesso Mediocredito Centrale, a Invitalia, e per conoscenza sempre al ministero, dai consiglieri comunali di Piacenza, Luca Zandonella (Lega), Sara Soresi, Gloria Zanardi e Nicola Domeneghetti (Fratelli d’Italia).

Nell’interrogazione depositata il 3 ottobre, Murelli chiede di sapere se il ministro è al corrente dell’intervento dell’istituto di credito, controllato in toto da Invitalia, agenzia che fa capo interamente al dicastero di via XX settembre. In particolare, dopo aver riassunto la vicenda, citando i dubbi sull’entità della fideiussione in corso e le indagini della Procura, la senatrice evidenzia il contenzioso in atto sul mancato pagamento dell’Imu per l’area su cui insiste il cantiere. La vertenza vede su fronti opposti Piacenza Parcheggi-Gps, società finanziate per l’esecuzione dell’opera dal Mediocredito Centrale, e il Comune di Piacenza. Il che farebbe venir meno le condizioni previste per l’erogazione da parte della banca di Stato. Quindi, alla luce degli eventi, Murelli chiede al ministro Giorgetti quali misure intenda adottare per il corretto utilizzo delle risorse pubbliche in gioco.

A stretto giro, il 4 ottobre, è stata inviata la segnalazione dei consiglieri comunali. Nella missiva, anche gli esponenti dell’opposizione segnalano ufficialmente a Mediocredito Centrale, Invitalia e ministero dell’Economia e delle Finanze, il contenzioso in atto tra le società del principe siciliano Filippo Lodetti Alliata e l’Amministrazione guidata dal sindaco Pd Katia Tarasconi. Una controversia relativa al mancato pagamento dell’Imu dal 2018 al 2023.

Vediamo allora i testi integrali dei due documenti depositati a Roma dagli esponenti del centrodestra piacentino.

L’interrogazione della senatrice Murelli

«Al Ministro dell’economia e delle finanze.

– Premesso che:

il Comune di Piacenza ha affidato alla società Piacenza parcheggi-GPS l’area di piazza Cittadella per la realizzazione di un parcheggio;

l’amministrazione comunale ha comunicato che l’operazione sarà cofinanziata, oltre che dalla Banca del Fucino, anche dal Mediocredito centrale, per un importo di 14,7 milioni di euro;

sulla regolarità complessiva dell’operazione sono stati sollevati dubbi e perplessità sia dai media locali che da atti di sindacato ispettivo di alcuni gruppi consiliari di opposizione, poiché la consegna materiale delle aree alla società parrebbe essere avvenuta in assenza di alcune condizioni ad essa necessarie: la presenza di garanzie bancarie da un lato, e l’integrazione della polizza fideiussoria dall’altro;

tra la società e il Comune sussisterebbe, infatti, un contenzioso di circa 90.000 euro per omesso pagamento dell’IMU proprio sulle aree di piazza Cittadella, il che farebbe venir meno la regolarità dei rapporti tra l’amministrazione comunale e la società, e la sua controllante, condizione necessaria per la stipula e l’erogazione delle garanzie. Così come, si è detto, l’importo della polizza fideiussoria offerta sarebbe inferiore a quanto previsto dal contratto originario e dall’addendum sottoscritto tra le parti;

la stessa Procura di Piacenza ha intrapreso pochi giorni fa un’attività ispettiva per far luce sulla regolarità della procedura che ha portato all’affidamento della realizzazione del parcheggio;

– considerato che:

il Mediocredito centrale ha impegnato ingenti risorse pubbliche per garantire la realizzazione dell’opera; l’istituto è controllato da Invitalia, società il cui socio unico è il Ministero dell’economia e delle finanze, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti illustrati, e quali siano le misure che intende adottare per verificare e assicurare il corretto utilizzo di risorse pubbliche da parte dell’istituto di credito coinvolto».

La segnalazione dei consiglieri d’opposizione

«Alla c.a. Mediocredito Centrale S.p.A.

Invitalia

e p.c. Ministero dell’Economia e delle Finanze

Oggetto: segnalazione in merito ad appalto “Piazza Cittadella” a Piacenza

I sottoscritti; consiglieri comunali Zandonella Callegher Luca, Soresi Sara, Domeneghe; Nicola e Zanardi Gloria di Piacenza intendono portare alla Vostra a:enzione quanto recentemente avvenuto rispetto alla “Concessione relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla costruzione del parcheggio interrato in Piazza Cittadella, alla riqualificazione della piazza soprastante nonché alla gestione delle aree di sosta a rotazione a pagamento, rimozione forzata e custodia veicoli” nel comune di Piacenza (appalto assegnato nel 2012 ma non ancora realizzato per numerose vicissitudini).

Nell’ambito della ricerca, da parte dell’appaltatore Piacenza Parcheggi Spa (rappresentata dal Dott. Filippo Lodetti Alliata), delle linee di finanziamento necessarie per poter procedere all’esecuzione dell’appalto, siamo venuti a conoscenza – a seguito di regolare accesso agli atti presso il Comune di Piacenza – che l’advisor Dott. Alessandro Schiavone di Igea Digital Bank Spa ha comunicato (come da documento allegato) alcune linee di finanziamento.

Tra di esse viene citata quella di “Mediocredito Centrale S.p.A. – Banca del Mezzogiorno”, partecipata al 100% da Invitalia, a sua volta partecipata interamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tra le condizioni alla stipula e alla erogazione del finanziamento viene citata anche la regolarità amministrativa, tra cui “Regolarità dei rapporto con l’Amministrazione Concedente sia da parte di Codesta Società (ossia Piacenza Parcheggi Spa) che della controllante GPS Global Parking Solutions S.p.a“.

Agli scriventi consiglieri non risulta che sia rispettata la condizione della regolarità amministrativa, in quanto sono stati emessi – da parte del Comune di Piacenza – “AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU PER GLI ANNI 2018-2019-2020-2021-2022- 2023”, a cui la società Piacenza Parcheggi Spa ha fatto ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Piacenza. A seguito di questo, il Comune di Piacenza, con delibera n. 153 del 9/7/2024, ha deciso di costituirsi e resistere al ricorso (si allegano tu; i documenti ottenuti tramite regolari accessi agli atti).

Gli scriventi consiglieri non sono nelle condizioni di sapere se tutto quanto descritto sia noto a Mediocredito Centrale S.p.A. – Banca del Mezzogiorno, ad Invitalia ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze e pertanto si ritengono in dovere di segnalarlo alla Vs. attenzione per le opportune valutazioni ed approfondimenti».