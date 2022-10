Giorgia Meloni e le bizze degli alleati: c’è già il rischio di nuove elezioni?

Giorgia Meloni: con la doppia fiducia di Camera e Senato il suo governo ora è nella pienezza dei poteri a palazzo Chigi. Se la partenza della legislatura è sembrata difficoltosa, saremo facili profeti nel dire che il bello è tutto davanti. Non tanto per il caro bollette, la crisi economica, la guerra, che pure sono notevoli. Non tanto per l’opposizione, che probabilmente impiegherà mesi per non dire anni a trovare quell’unità che potrebbe permetterle di mettere in campo una strategia elettorale con qualche speranza di vittoria. Un’opposizione così sfilacciata e velleitaria non dovrebbe neppure essere pericolosa nelle sfide parlamentari quotidiane, perché se anche a Meloni dovesse mancare qualche numero nelle commissioni del Senato, dove la maggioranza è appesa a un filo, probabilmente l’opposizione non sarà in grado di approfittarne.

