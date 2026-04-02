“I Mercoledì della Medicina”: nuova edizione con esperti e campioni dello sport

“I Mercoledì della Medicina”: nuova edizione al via dall’8 aprile. Il programma prevede cinque appuntamenti per promuovere una medicina appropriata, basata sulle prove scientifiche e orientata al benessere della persona. Gli incontri sono promossi dall’Ordine dei medici di Piacenza con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Tema di questa seconda edizione, realizzata in collaborazione con l’Istituto Mario Negri e Slow Medicine, è “La medicina giusta – Né troppo, né troppo poco”. Nel corso degli incontri, in programma a Piacenza fino giugno nel Salone d’Onore di Palazzo Rota Pisaroni (Via Sant’Eufemia 13), si affronteranno argomenti centrali per la salute di oggi. Dalla prevenzione attraverso corretti stili di vita, all’uso appropriato di esami e farmaci, alle scelte di cura, alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale fino al rapporto tra ambiente, salute e qualità della vita.

Esperti e sportivi

Il nuovo ciclo de “I Mercoledì della Medicina” è stato presentato ieri presso la Fondazione di Piacenza e Vigevano da Augusto Pagani, presidente provinciale dell’Ordine dei medici e curatore scientifico dell’iniziativa, insieme a Robert Gionelli, consigliere della Fondazione e delegato provinciale del Coni.

Ciascuna tematica sarà affrontata da professionisti sanitari affiancati – novità di quest’edizione – da campioni dello sport piacentino: saranno ospiti Andrea Dallavalle, medaglia d’argento nel salto triplo ai Mondiali di Tokyo; Settimio Lucci, protagonista con la maglia del Piacenza Calcio della storica promozione in Serie A; il nuotatore Giacomo Carini, due volte alle Olimpiadi; Giulio Forte, preparatore atletico Rugby Lions; Giancarlo Perini, ex ciclista professionista. Testimonial dell’iniziativa un altro nome illustre: Filippo Inzaghi, tra i più prolifici attaccanti italiani, campione del mondo nel 2006 in Germania con la nazionale azzurra e attuale tecnico del Palermo.

Confronto a più voci

“Gli incontri inizieranno con la relazione di un medico illustre, che in modo semplice e chiaro presenterà al pubblico dati scientifici ed osservazioni derivate dalla pratica clinica e darà qualche suggerimento per gestire al meglio la propria salute”, ha spiegato Pagani. “Parteciperanno inoltre ad ogni incontro un consigliere dell’Ordine dei Medici, che riferirà episodi e testimonianze della propria esperienza professionale e personale, ed un campione dello sport piacentino, che risponderà ad alcune domande e ricorderà episodi di vita vissuta. Siamo grati a questi sportivi per la loro disponibilità e fiduciosi che sapranno trasmettere ai presenti, soprattutto ai giovani, messaggi positivi”.

Al centro la persona

Come ha sottolineato il presidente dell’Ordine, “l’intenzione è di promuovere una medicina appropriata, basata sulle prove scientifiche, che mette al centro la persona piuttosto che la malattia. Ogni paziente è unico e per questo la diagnosi e la terapia devono, per quanto possibile, essere personalizzate. Per un ideale percorso di cura, paziente e medico devono condividere le responsabilità, basata sull’ascolto e sulla informazione del primo e sulla diligenza e competenza del secondo”.

Per Pagani “i fondamenti della medicina giusta sono: appropriatezza (evitare esami e farmaci inutili); efficacia (scegliere quello che funziona davvero); sicurezza (ridurre effetti collaterali e rischi per la salute); personalizzazione (ogni cura è su misura); dialogo (il paziente è parte attiva del percorso di cura). Questo è molto importante, perché promuove scelte consapevoli, riduce gli sprechi, migliora i risultati, aumenta la fiducia fra medico e paziente”.

Secondo Gionelli, “promuovere l’adozione di sani stili di vita tra la popolazione è uno degli obiettivi statutari della Fondazione di Piacenza e Vigevano; la testimonianza di atleti di alto livello, con un’esperienza notevole, rappresenta un ulteriore valore aggiunto ad una iniziativa di grande importanza”.

La rassegna, conclude la nota degli organizzatori, è aperta alla cittadinanza e ai professionisti, e gode del patrocinio di Comune e Provincia di Piacenza, della Federazione nazionale dei medici, del Coni e del Panathlon Piacenza.