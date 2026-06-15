“I Mercoledì della Medicina”: ultimo incontro a Piacenza dedicato ad ambiente, salute e sanità sostenibile

“I Mercoledì della Medicina”: quinto e ultimo appuntamento della serie di incontri promossi dall’Ordine provinciale dei Medici con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e la collaborazione dell’Istituto Mario Negri e di Slow Medicine. Protagonisti professionisti sanitari e campioni dello sport con l’obiettivo di promuovere una medicina appropriata, fondata sulle prove scientifiche e orientata al benessere della persona.

Mercoledì 17 giugno alle ore 18 nel Salone d’onore di Palazzo Rota Pisaroni (Via Sant’Eufemia 13, Piacenza) si parlerà della necessità di considerare una priorità sanitaria il rispetto dell’ambiente e di come progettare e gestire strutture sanitarie sostenibili. Ne discuteranno Antonio Bonaldi, medico esperto di sanità pubblica e past president di Slow Medicine, Gianluca Selvestrel, capo unità presso l’Istituto Mario Negri, Greta Gregori, medico di medicina generale e consigliere dell’Ordine dei Medici di Piacenza, insieme all’ex ciclista professionista Giancarlo Perini.

La rassegna “I Mercoledì della Medicina” è aperta alla cittadinanza e ai professionisti ed è realizzata con il patrocinio di Comune e Provincia di Piacenza, della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), del Coni e del Panathlon Piacenza.