Milestone Live Club: grande serata per festeggiare i 18 anni del locale piacentino

Milestone Live Club: l’appuntamento è sabato 18 gennaio, quando il noto locale piacentino celebrerà il suo 18° compleanno. Per festeggiare il passaggio alla “maggiore età”, il Piacenza Jazz Club ha organizzato una serata da non perdere.

Protagonista, la vocalist Samantha Iorio, che porterà sul palco un elegante omaggio a Sade, artista simbolo della raffinatezza e del groove degli anni ’80 e ’90, una delle voci più riconoscibili e iconiche della musica contemporanea. Brani indimenticabili, come Smooth Operator, Your Love is King e The Sweetest Taboo, verranno rivisitati, trasportando il pubblico nell’atmosfera unica che ha fatto di Sade un fenomeno mondiale.

Ad accompagnare Samantha Iorio dalle 21,30 ci sarà una band di sette elementi. Tra loro spiccano il trombettista Gianni Satta, come Iorio docente alla Milestone School of Music, e altri musicisti di grande esperienza e talento: Valentina Angerame ai cori; Rita Bacchilega al pianoforte; Barbara Mavilia alla batteria; Nando de Luca al basso; Alberto Venturini al sax e alle percussioni.

Musica dal vivo di qualità

Fiore all’occhiello della programmazione musicale piacentina, il Milestone Live Club è cresciuto negli anni grazie al sostegno dei soci, al lavoro instancabile dei volontari e al caloroso entusiasmo del pubblico, evidenziano dal Piacenza Jazz Club. Così quest’evento non sarà solo un tributo a un’artista molto amata come Sade, ma anche un’occasione per celebrare i 18 anni di attività di un locale che ha saputo diventare un punto di riferimento per la musica dal vivo di qualità.

Per partecipare

La serata del 18 gennaio prenderà il via alle ore 21.30, ma sarà possibile accedere al locale (via Cornelio Musso 5) fin dalle 20.45. L’ingresso è gratuito con tessera del Piacenza Jazz Club (possibile farla anche all’ingresso la sera stessa: costo 25 euro). Oltre che in musica, il compleanno del Milestone Live Club verrà celebrato anche con una torta offerta a tutti i presenti e con un brindisi speciale.

Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Piacenza Jazz Club dal lunedì al venerdì (15 -19,30) al numero 0523-579034, oppure scrivendo una mail a info@piacenzajazzclub.it.