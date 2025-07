Ministri a Piacenza: da Giuli a Piantedosi, solo una passerella o c’è di più?

Ministri chiamano ministri… e averne uno anche a Piacenza qualche volta serve eccome. Visti i risultati, va detto che Tommaso Foti, titolare di Affari europei, Pnrr e Politiche di coesione, si sta dando un bel daffare per la sua città. Stamattina, visita a sorpresa (solo per il pubblico) di Alessandro Giuli, ministro della Cultura del Governo di centrodestra presieduto da Giorgia Meloni. Domani, sempre in mattinata, è atteso invece il titolare del ministero dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Quella di Giuli nel Piacentino è una visita nel segno di Giuseppe Verdi. In città è stato accompagnato all’ex Albergo San Marco, dove il maestro soggiornava quand’era a Piacenza. Folta la delegazione che ha accolto il ministro per il sopralluogo: oltre naturalmente al collega Foti di Fratelli d’Italia, il sindaco Pd Katia Tarasconi, il vicepresidente dell’Assemblea regionale, Giancarlo Tagliaferri (FdI), il direttore generale dell’Ausl, Paola Bardasi (l’Azienda sanitaria è comproprietaria con il Comune dell’immobile), i vertici della Soprintendenza e l’assessore comunale all’Urbanistica Adriana Fantini. Mentre è stata notata l’assenza dell’assessore comunale alla Cultura, Christian Fiazza, che del rilancio dell’ex Albergo San Marco si era occupato più volte in passato.

“Questo è un luogo dalle potenzialità straordinarie e ci sono tutte le migliori intenzioni per intervenire immediatamente e iniziare un percorso di rigenerazione e valorizzazione”, ha dichiarato Giuli al termine della visita. Dopo la ristrutturazione, l’ex Albergo San Marco “diventerà uno degli epicentri se non l’epicentro di un grande percorso verdiano”, ha aggiunto il ministro, che oggi vedrà Villa Verdi a Sant’Agata di Villanova.

Domani a Piacenza sarà invece la volta del titolare del Viminale Matteo Piantedosi: in Prefettura alle 10 presiederà il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Paolo Ponta, dopo che la città nelle ultime settimane ha fatto notizia per l’aumento di risse e fatti di sangue in luoghi pubblici.

Anche in questo caso, come ha annunciato Giuli per gli investimenti verdiani, si può prevedere che Piantedosi non verrà a mani vuote, almeno sulla carta. Insomma, visti i buoni uffici di Tommaso Foti in un’ottica bipartisan, c’è da sperare che questa settimana ministeriale non sia solo una passerella e che dalla cultura alla sicurezza porti risultati concreti per Piacenza e i piacentini.