Attualità

Il ministro Tommaso Foti: nessuna cena per parlare del sindaco di Piacenza

Di
Redazione
-
ministro-tommaso-foti-nessuna-cena-per-parlare-del-sindaco-di-piacenza
(foto dal profilo Facebook)

Tommaso Foti: riceviamo e pubblichiamo la seguente dichiarazione di rettifica dell’onorevole e ministro di Fratelli d’italia, in merito al nostro articolo pubblicato ieri dal titolo “Sindaco di Piacenza 2027: la candidatura di Massimo Toscani sul tavolo del centrodestra“.

«Che il ministro Foti sia stato a cena con chicchessia in questi giorni o nei precedenti giorni, mesi e ultimi 3 anni per parlare del sindaco di Piacenza è una fantasticheria. Quanto poi alla asserita cena con il notaio Toscani è voce che ignoti – a me – imbecilli hanno messo in giro, ma rappresenta solo una bufala colossale e un falso documentale. Sfido chiunque a dimostrarlo in ogni sede, alcuna esclusa».

Sindaco di Piacenza 2027: la candidatura di Massimo Toscani sul tavolo del centrodestra

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.