Il ministro Tommaso Foti: nessuna cena per parlare del sindaco di Piacenza

Tommaso Foti: riceviamo e pubblichiamo la seguente dichiarazione di rettifica dell’onorevole e ministro di Fratelli d’italia, in merito al nostro articolo pubblicato ieri dal titolo “Sindaco di Piacenza 2027: la candidatura di Massimo Toscani sul tavolo del centrodestra“.

«Che il ministro Foti sia stato a cena con chicchessia in questi giorni o nei precedenti giorni, mesi e ultimi 3 anni per parlare del sindaco di Piacenza è una fantasticheria. Quanto poi alla asserita cena con il notaio Toscani è voce che ignoti – a me – imbecilli hanno messo in giro, ma rappresenta solo una bufala colossale e un falso documentale. Sfido chiunque a dimostrarlo in ogni sede, alcuna esclusa».