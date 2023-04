Mister Lavaggio a Piacenza: scopri i servizi a domicilio per pulire la tua auto (senza consumare acqua)

Mister Lavaggio arriva a Piacenza. Una risposta concreta e quotidiana anche a grandi temi come quello della transizione ecologica: quante volte al giorno ne sentiamo parlare? Almeno quante volte sentiamo i termini “riscaldamento globale”, “cambiamento climatico”, “siccità e crisi idrica“.

I governi sono consci che questi problemi esistono ma che singolarmente possono fare poco; perché appunto si tratta di emergenze che dovrebbero trovare tutti d’accordo ma che, al contrario, sono spesso negate, soprattutto dai Paesi maggiormente popolati e che inquinano di più (Cina, India, Usa). Così insistono nel promuovere comportamenti virtuosi dal basso, del singolo cittadino, che spesso risponde: “Ma cosa posso fare io da solo?”.

Da solo obiettivamente poco. Ma l’insieme di comportamenti virtuosi potrebbe, nel lungo termine, far cambiare qualcosa, che già non sarebbe male. Uno di questi comportamenti virtuosi l’abbiamo sotto gli occhi: si chiama Mister Lavaggio, un’iniziativa nuova, da poco a Piacenza, che merita di essere conosciuta.

Che cosa succede finora? Se hai l’automobile sporca vai all’autolavaggio e te la fai pulire. Oppure vai ai centri self service e te la pulisci da solo. In entrambi i casi perdi se va bene un’ora, spendi dei soldi e, soprattutto, consumi energia e acqua: circa 150 litri ad ogni lavaggio.

Con Mister Lavaggio puoi avere un approccio completamente diverso: puoi chiamare direttamente o installare l’apposita app, ed entri in contatto col “car washer” più vicino. Preso l’appuntamento, l’operatore si presenta sotto casa tua, o dove preferisci; ti pulisce l’auto senz’acqua e allo stesso prezzo degli odierni autolavaggi.

Il tempo? Lo consuma lui: tu sei libero di proseguire nelle tue occupazioni. E l’acqua? I prodotti che utilizza Mister Lavaggio, tutti testati per essere ecologicamente neutri, escludono l’uso dell’acqua, sono biocompatibili e senza residui. Per aspirare l’interno della vettura l’operatore ha a disposizione apparecchi che non necessitano di prese di corrente. Il tutto sotto i tuoi occhi, nel tuo garage o sotto casa, dove hai parcheggiato l’auto.

Oggi un giovane piacentino ha deciso di fare impresa, con un’idea nuova, già riconosciuta ed apprezzata in tutta l’Italia, salvaguardando l’ambiente. Cosa si può volere di più? Prova Mister Lavaggio Piacenza, scarica l’app o chiama il numero 3483732035.