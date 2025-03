Monica Patelli verso la presidenza della Conferenza socio-sanitaria di Piacenza

Monica Patelli raddoppia? Pare di sì: la presidente della Provincia di Piacenza, in quota centrosinistra, si appresta a prendere anche la guida della Conferenza socio-sanitaria. E a meno di sorprese dell’ultimo minuto, dopo un lungo braccio di ferro, tramonta così la candidatura del sindaco Pd di Piacenza Katia Tarasconi.

Il ruolo di presidente della Conferenza socio-sanitaria è vacante dal giugno 2024 e attualmente ricoperto da Tarasconi in qualità di facente funzione. Per l’elezione del presidente, convocata il 27 marzo, servono i due terzi dei voti ponderati dei 46 sindaci del territorio piacentino, compreso quello espresso dalla Provincia. Centrosinistra e centrodestra da soli però non hanno la maggioranza necessaria, il che spiega l’estenuante trattativa di questi mesi.

Da un lato, la candidatura di Tarasconi senza alternative, sempre rifiutata dalla controparte. Dall’altro, un susseguirsi di nomi del centrodestra senza risultati. Si è partiti da Romeo Gandolfi, sindaco di Fiorenzuola (secondo Comune della provincia e sede ospedaliera) che però ha rifiutato seppur avesse le simpatie del centrosinistra. Poi sono arrivate altre candidature tutte respinte al mittente, compresa l’ultima, quella di Paolo Negri, sindaco di Bettola in quota Fratelli d’Italia. Il motivo addotto da Pd e dintorni: non può essere il sindaco di un piccolo Comune a guidare la Conferenza socio-sanitaria; a maggior ragione con la costruzione del nuovo ospedale di Piacenza all’ordine del giorno.

Di nuovo in gioco

Così, per la guida della Conferenza socio-sanitaria è tornata in campo la presidente della Provincia e prima cittadina di Borgonovo, dopo che era stata esclusa dai giochi principalmente dall’area Pd. Una candidatura a questo punto ritenuta come l’unica di garanzia dal centrodestra, tenuto conto che Patelli, affiancata dal vicepresidente Franco Albertini di FdI, in Provincia ha distribuito in modo bipartisan le deleghe tra i membri del Consiglio eletto lo scorso settembre.

In vista dell’appuntamento del 27 marzo (palazzo della Provincia, alle 14,30), restano due nodi da sciogliere. Il primo è quello dell’Ufficio di presidenza della Conferenza socio-sanitaria: conta 14 sindaci e il centrodestra in cambio della presidente punta al vice e a un riequilibrio dei suoi componenti. Il secondo riguarda invece lo sviluppo dei rapporti “politici” tra Patelli e Tarasconi in questo nuovo contesto, visto che anche negli ultimi mesi pare non siano andate d’amore e d’accordo…