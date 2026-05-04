Monteleone Group si aggiudica a Piacenza la gestione di Palazzo Gotico, servizi turistici e Barino

Monteleone Group vince la gara per la gestione di Palazzo Gotico, informazione e accoglienza turistica (Iat-R) e del Barino, lo storico caffè ristorante al piano terreno del Municipio di Piacenza. A dare notizia della concessione di 18 anni alla cordata della società bergamasca – gestore della caffetteria dei Musei reali e dei Giardini reali di Torino, e del bistrot nel Museo di arte contemporanea di Trento e Rovereto – una nota dell’Amministrazione guidata dal sindaco Pd Katia Tarasconi che vi riproponiamo integralmente.

«È stata aggiudicata la gara per la gestione integrata dei servizi turistici, culturali e di accoglienza nel cuore della città che comprende l’ufficio Informazione e accoglienza turistica (IAT), il bar-ristorante di Piazza Cavalli e Palazzo Gotico. Con la determina pubblicata oggi, il Comune di Piacenza affida dunque la concessione alla rete di imprese guidata da Monteleone Group, insieme a Food Evolution Srl, Artemisia Srl e Diamaty Srl.

È un altro decisivo passo avanti che l’amministrazione comunale ha compiuto nel dare corpo alla visione strategica di città, in particolare nell’integrazione tra accoglienza, turismo, cultura e sviluppo del territorio in attuazione di uno dei temi centrali del nuovo Piano di marketing presentato di recente alla cittadinanza.

Monteleone Group è una realtà attiva a livello nazionale nella gestione di servizi di ristorazione e accoglienza, con esperienza nella conduzione di attività in contesti ad alta frequentazione e nella gestione integrata di servizi rivolti al pubblico.

La procedura, avviata a fine 2025 con gara europea e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si è conclusa con l’individuazione del soggetto aggiudicatario che ha ottenuto il punteggio complessivo massimo di 100 punti, risultando primo classificato al termine della valutazione tecnica ed economica.

La concessione avrà una durata complessiva di 18 anni – ridotta rispetto ai 25 previsti a base di gara – con un valore stimato pari a oltre 18 milioni di euro. Il concessionario verserà al Comune un canone annuo di 34.442,50 euro e riceverà un contributo annuale di 220mila euro a sostegno dei servizi previsti.

Il progetto, come accennato, prevede un modello integrato che mette in relazione accoglienza turistica, servizi culturali e somministrazione (bar e ristorante) con l’obiettivo preciso di rafforzare l’offerta complessiva della città e superare l’attuale frammentazione delle gestioni.

All’interno della concessione rientra il servizio di apertura e chiusura di Palazzo Gotico, oggi di fatto non garantito in modo continuativo ma, come da più parti richiesto, ritenuto fondamentale per una città che intenda posizionarsi sempre meglio nei circuiti turistici. L’affidamento introduce quindi un presidio stabile che consentirà di rendere accessibile con maggiore regolarità il salone del palazzo e di organizzare visite guidate, quando lo spazio non è utilizzato per altre finalità istituzionali o eventi già programmati.

Il servizio di apertura sarà accompagnato da una programmazione di visite guidate al Salone monumentale con un’offerta rafforzata nei fine settimana quando il centro storico è più frequentato. Sono inoltre previste, in coordinamento con il Comune, aperture straordinarie e iniziative di valorizzazione in occasione di eventi specifici.

Resta in capo al Comune la piena titolarità e gestione del Palazzo Gotico, così come la programmazione e l’autorizzazione degli eventi. Il concessionario non potrà disporre autonomamente dello spazio ma svolgerà un servizio operativo finalizzato a garantirne apertura e fruizione nel rispetto delle funzioni pubbliche del palazzo più identitario di Piacenza.

Con la determina è stata disposta la consegna del servizio il primo giugno per quanto riguarda lo Iat e Palazzo Gotico, e il primo luglio per il servizio bar-ristorante di Piazza Cavalli così come da capitolato.

L’aggiudicazione rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di riorganizzazione dei servizi turistici e culturali, con l’obiettivo di rendere più accessibili i principali spazi cittadini e rafforzare l’attrattività complessiva di Piacenza».