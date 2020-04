Morti no Covid-19: perché non si controllano i loro familiari e contatti stretti?

Morti no Covid-19: i dati sui decessi non certificati fioccano da tutte le parti anche con incrementi a 3 cifre. Solo a Piacenza si parla di 1.000 morti in più rispetto alla media dei circa 500 nei due anni precedenti. Quanti tra loro sono scomparsi per o con il Covid-19 a questo punto forse non lo sapremo mai.

Ma adesso il problema di questa “zona grigia” è un altro. E non servono grandi elaborazioni per capire quante persone ne sono coinvolte. Si tratta di coloro che molto probabilmente sono entrati in contatto con il Covid-19 più di chiunque altro, a parte i familiari e i contatti stretti di chi è morto con la certificazione di Coronavirus e messi in quarantena. Considerando tutti i decessi in più, perché non si può sapere chi indipendentemente dall’epidemia sarebbe comunque morto, e moltiplicando il numero per 4, nel solo piacentino ci sono in giro almeno 4.000 persone non sottoposte a particolari restrizioni.

Ma è solo un sospetto, ci ha risposto qualcuno, con un po’ di malcelata irritazione.

E alla domanda sul perché per i familiari e i contatti stretti dei morti no Covid-19 almeno non si crea una corsia preferenziale per fare i tamponi al più presto, non è arrivata risposta.

Come dicevano i latini, Repetita iuvant. E allora riassumiamo il problema dei morti no Covid-19. Non ce ne vogliano coloro che ne sono coinvolti e già colpiti da un lutto. Ma sono persone che oggi possono circolare per andare a fare la spesa quando vogliono. E se hanno un’attività lavorativa consentita possono muoversi anche fuori dal loro Comune.

Senza controllare questo flusso di potenziali contagiosi non facciamo che allungare i tempi dell’epidemia? Tempi che comunque si prospettano ancora lunghi, mentre c’è già chi scalpita per riaprire?

Per identificarli sappiamo che basta incrociare i dati sanitari con quelli degli uffici anagrafe dei Comuni; individuati i soggetti coinvolti, se non si possono far loro i tamponi, almeno se ne potrebbero verificare le condizioni, mettendoli, nel caso servisse, in quarantena o in isolamento. E visto che nell’ultimo mese e mezzo siamo stati sottoposti a Dpcm e Ordinanze regionali su qualunque cosa, un provvedimento in più non sarebbe di troppo. Perché stabilire controlli specifici su familiari e contatti stretti dei morti no Covid-19 è l’unica soluzione per chiudere questo canale di probabile contagio.