Murelli, la furbetta del bonus che non fa onore a Piacenza

Elena Murelli: la deputata piacentina della Lega è diventata la politica più discussa d’Italia. E non per una avventurosa proposta di legge che porta la sua firma in Parlamento. E nemmeno per un discorso particolarmente ficcante. Ma per 600 miseri euro.

L’ammissione

Dopo qualche giorno di imbarazzato silenzio, il suo partito ha confermato che lei ha percepito i 600 euro di bonus dell’Inps. Premettiamo che non ha commesso nessun reato, che l’errore è stato semmai nella norma di legge che non ha previsto limiti di reddito per presentare la richiesta. Non è neppure un illecito civile. E non dovrà restituire nulla all’Inps.

Per ora Elena Murelli è stata solo sospesa dal suo capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. Come Andrea Dara, suo collega mantovano nel Carroccio, che anche lui ha incassato il bonus. Insomma, per entrambi una presa di distanze che assomiglia molto ad un “totò sulla manina”; salvo si verifichi quanto promesso da Matteo Salvini, cha ha parlato di un no alla loro ricandidatura alle prossime elezioni.

L’alibi del commercialista?

A questo punto non vogliamo fare un discorso politico; ma provare a capire che cosa è passato nella testa dell’onorevole Murelli nel momento in cui ha deciso di presentare la domanda. Oppure che cosa pensava durante un’ipotetica quanto verosimile telefonata del suo commercialista che le dice: “Elena, ho controllato. Puoi chiedere il contributo. Faccio la domanda?”. Perché alla fola del commercialista che agisce a sua insaputa non ci crede nessuno, e forse neppure lei.

Un ricco identikit

Elena Murelli per di più ha un curriculum di tutto rispetto. Laurea in economia e commercio e master in gestione dell’economia di rete, alterna l’attività di consulente in finanziamenti europei a quella di docente a contratto all’Università Cattolica di Piacenza.

Nel 2017 ha dichiarato un reddito di circa 62mila euro. Lo scorso anno per il 2018 ha dichiarato un reddito totale di oltre 106mila euro. Un bel salto, perché dopo l’elezione alla Camera nel marzo 2018 le sue entrate sono alimentate anche dai circa 12mila euro mensili percepiti come deputata. Oltre ai benefit che accompagnano l’incarico, come l’assistente parlamentare, la polizza sanitaria e così via. Insomma, non si può proprio dire che la deputata se la passi male, soprattutto in un periodo di vacche magre come quello che stiamo vivendo.

Domanda da 600 euro

Su un reddito annuo del genere, i 600 euro del bonus Covid corrispondono forse al guadagno di uno o due giorni. Eppure, l’onorevole Murelli mentre sottoscriveva la domanda, si sarà pur chiesta: “E se qualcuno lo scopre, che figura faccio?”. Solo “figura”, perché l’abbiamo già detto che non c’è nessun reato e nessun illecito. Che si può anche declinare come opportunità, senso della politica, pudore. E allora, senza scadere al livello dei tanti leoni da tastiera che oggi hanno sputato veleno su di lei, ci chiediamo: ma vogliamo davvero essere rappresentati da un’onorevole così?

Parola alla Costituzione

Sì, perché, l’articolo 67 della nostra Costituzione afferma: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”; e l’articolo 54 aggiunge: “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore “.

La buccia di banana

Dobbiamo forse ricordare che Elena Murelli è una deputata della Lega, fieramente all’opposizione del governo Conte? Che naturalmente l’onorevole piacentina ha tuonato contro i provvedimenti del governo, una volta perché insufficienti e tardivi e un’altra perché eccessivi e tali da portarci alla bancarotta? Che come deputata del primo partito italiano avrebbe dovuto andare coi piedi di piombo?

Ebbene, Elena Murelli non l’ha fatto. Lieve infrazione, ma tanto inopportuna. Curiosi, attendiamo le sue spiegazioni, senza dimenticare che siamo alle soglie di un election day (20 e 21 settembre) che riguarda sette regioni, molte delle quali contendibili. E questa buccia di banana da 600 euro a una Lega già in affanno nei sondaggi potrebbe costare cara, facendo scivolare Salvini verso una pericolosa caduta.