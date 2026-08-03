nicola-parenti-nominato-vicepresidente-di-confindustria-emilia-romagna

Nicola Parenti, presidente di Confindustria Piacenza e amministratore delegato di Paver, è stato nominato vicepresidente di Confindustria Emilia-Romagna. La designazione è arrivata lo scorso 14 luglio nell’ambito della composizione del Consiglio di presidenza guidato da Riccardo Fava.

Deleghe strategiche

A Parenti sono state assegnate deleghe strategiche: energia e sviluppo sostenibile, infrastrutture, trasporti e logistica, spiega una nota dell’Associazione industriali. Ambiti sui quali ha storicamente lavorato a livello provinciale in Confindustria Piacenza e che negli ultimi anni stanno assumendo un peso crescente nell’agenda delle imprese del territorio. Per il presidente piacentino si tratta di un ulteriore riconoscimento dopo un percorso associativo che lo ha visto già presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e vicepresidente del consiglio di presidenza di Francesco Rolleri.

«Lavorerò insieme ai colleghi del Consiglio di presidenza per collaborare con tutto il territorio regionale, portando la voce e l’esperienza della nostra associazione in Confindustria Emilia-Romagna» ha dichiarato Parenti. «La delega all’energia riguarda un tema che seguo da sempre e che sta diventando sempre più prioritario. L’altra delega riguarda le infrastrutture: come ho già detto più volte, le infrastrutture portano sviluppo. In un momento delicato come questo, in uscita dal Pnrr, è un tema che va affrontato con razionalità».

Cambio di prospettiva e…

Parenti ha poi sottolineato il cambio di prospettiva necessario rispetto al passato: «Nel dopoguerra si trattava di creare infrastrutture da zero. Oggi serve un approccio diverso: infrastrutture sostenibili, che portino sviluppo e sicurezza. Parlo di strade, ferrovie e di tutta la rete che tiene insieme un territorio». E ha aggiunto una riflessione più ampia sul sistema Paese: «Non possiamo più accontentarci della crescita da zero virgola. Dobbiamo ambire ad un tasso di crescita importante, perché è l’unica condizione che permette di sostenere politiche sociali efficaci e di alto livello». Le deleghe assegnate a Parenti, conclude la nota di Confindustria, disegnano un’agenda impegnativa per i prossimi mesi, tra dossier energetici che riguardano da vicino le imprese emiliano-romagnole e infrastrutture ancora da completare sul territorio regionale.