Nicolini Piano Festival: giovani talenti protagonisti al Conservatorio di Piacenza

Nicolini Piano Festival: Dopo il successo dei primi due appuntamenti, si entra nella fase conclusiva. La rassegna, dedicata ai giovani pianisti del Conservatorio Nicolini di Piacenza, ha già regalato al pubblico serate di grande musica nel Salone dei Concerti e si prepara agli ultimi due eventi in programma.

Il festival coinvolge 23 studenti delle classi dei docenti Marco Alpi, Patrizia Bernelich, Chiara Cipelli, Paola del Giudice, Maria Grazia Petrali, Antonio Tarallo e Antonella Vignali, spiega un nota del Conservatorio presieduto dal professor Massimo Trespidi. E rappresenta così un’importante occasione di crescita artistica e di confronto per i giovani interpreti, chiamati ad affrontare un repertorio che attraversa epoche, stili e grandi tradizioni pianistiche europee.

Da Vienna a Mosca

Ad aprire la rassegna è stato il concerto “Alla Scuola di Vienna: la perfezione della forma”, dedicato al classicismo di Haydn, Mozart, Beethoven e Galuppi. Protagonisti della serata sono stati Duan Zhe, Nicole Gavetta, Leonardo Soressi, Lu Kangqi, Qui Xinhao e Claudia Rosso, che hanno accompagnato il pubblico in un viaggio tra equilibrio formale, eleganza e rigore espressivo.

Il secondo appuntamento, “Dalla Polonia alla Russia: amore e guerra”, ha proposto invece le musiche di Chopin, Prokofiev e Kabalevsky. Sul palco si sono esibiti Emanuele del Re, Sara Brunelli, Lorenzo Santaniello, Matteo Grecchi, Duan Zhe e Andrea Serena, offrendo interpretazioni intense e ricche di sfumature, tra lirismo romantico e impeto drammatico.

I prossimi concerti

La rassegna proseguirà con gli ultimi due appuntamenti, sempre alle ore 21 e a ingresso libero. Mercoledì 1° luglio sarà la volta di “Quando Parigi era il centro d’Europa”, un viaggio nella vivace scena musicale della capitale francese tra Otto e Novecento, con musiche di Debussy, Ravel, Tansman, Scriabin e Tcherepnin.

Il gran finale del Festival si terrà venerdì 3 luglio, con il concerto “Romanticismo tedesco: i grandi virtuosi”, un omaggio alle opere di Mendelssohn, Schumann e Liszt, protagonisti assoluti della grande letteratura pianistica romantica, conclude la nota del Conservatorio Nicolini di Piacenza.