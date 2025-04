Nuovi contratti di lavoro: in provincia di Piacenza sono in crescita, ma…

Nuovi contratti di lavoro: sono in crescita quelli che le imprese della provincia di Piacenza intendono attivare nel mese di aprile. Risultano in aumento del 7,4% rispetto allo stesso mese del 2024, con un dato complessivo di 2.190 attivazioni. Meno marcato l’incremento relativo al trimestre aprile-giugno, con previsioni di nuovi contratti pari a 7.200 unità rispetto alle 7.100 dello stesso trimestre 2024 (+1,4%).

Viene confermata pertanto la tendenza positiva dei mesi scorsi, con una previsione di aumento dei nuovi contratti che vede la provincia di Piacenza tra le più performanti dell’Emilia-Romagna. I dati sono elaborati dal sistema informativo Excelsior, gestito da Unioncamere, ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in collaborazione con l’Ufficio studi della Camera di Commercio dell’Emilia.

Dal commercio alle costruzioni

A proposito dei singoli settori, da segnalare il buon andamento del commercio e dei servizi alla persona. Il primo, con 520 nuove attivazioni contro le 280 dello stesso periodo del 2024, prevede una crescita dell’85,7%; mentre il secondo comparto, con 230 unità (70 in più del periodo di confronto) aumenta del 50%.

A completare il quadro di crescita dei nuovi contratti, i servizi di alloggio e ristorazione (+4,5%) e l’industria manifatturiera (+4,3%). Di segno opposto, invece, le previsioni espresse per i servizi alle imprese (180 nuovi contratti in meno, con un calo del 23,4%) e le costruzioni, dov’è prevista una flessione del 5,9%.

Lavoro stabile, a termine e under 30

Rispetto ad aprile 2024, i contratti di lavoro stabili (tempo indeterminato e apprendistato) però scendono dal 31% al 25%; mentre di converso quelli a termine (tempo determinato o altri contratti con durata predefinita) salgono dal 69% al 75%.

Tra gli elementi più significativi dell’indagine spicca anche in aprile la quota di nuovi contratti riservata ai giovani con meno di 30 anni: si attesta al 33,7%. Nell’ambito dirigenziale e delle professioni con elevata specializzazione e competenza tecnica, gli under 30 sono particolarmente richiesti in qualità di tecnici della distribuzione commerciale (42,9%), di ingegneri (20,8%) e tecnici in campo ingegneristico (20,5%).

Invece, nell’ambito delle professioni impiegatizie, commerciali e dei servizi, gli under 30 sono molto richiesti come addetti all’accoglienza e all’informazione della clientela (65,1%), come operatori della cura estetica (61,9%) e addetti alle vendite (57,6%).

Da ultimo, tra gli operai specializzati e conduttori di impianti e macchine, si prevede che il 67,4% dei nuovi contratti sarà riservato agli under 30 fabbri ferrai costruttori di utensili, il 55,4% agli operai specializzati nelle rifiniture delle costruzioni ed agli operai specializzati nell’installazione e manutenzione di attrezzature elettriche/elettroniche per il 54,9% dei casi.

Gli introvabili dalle imprese

Aprile 2025 è ancora caratterizzato dal fenomeno dei candidati considerati introvabili dalle imprese piacentine, che dichiarano di avere difficoltà a reperire i profili ricercati nel 52,8% dei casi, di cui il 36,3% per mancanza di candidati e il 12,4% per inadeguata preparazione degli stessi.

Tra i profili più difficili da reperire, nell’ambito dirigenziale e con elevata specializzazione troviamo i tecnici della salute (92,3%) ed entrambi con il 66,7% i tecnici dei rapporti con i mercati e quelli informatici, telematici e delle telecomunicazioni.

Nell’ambito degli impiegati e delle professioni commerciali e nei servizi, di difficile reperimento sono, soprattutto, gli addetti alle professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali (66,7%) e con una percentuale analoga gli addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria. Seguono con il 54,2% gli esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione.

Nel segmento degli operai con elevata qualificazione, le difficoltà si incontrano soprattutto nella ricerca di quelli specializzati nell’installazione e manutenzione di attrezzature elettroniche/elettriche (90,2%), di meccanici artigianali, montatori, riparatori, manutentori di macchine fisse e mobili (89,5%) e di conduttori di veicoli a motore e a trazione animale (71%), conclude la nota della Camera di Commercio dell’Emilia.