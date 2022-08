Nuovo ospedale di Piacenza, la saga sull’area continua e i dubbi crescono…

In serata arriva sempre via Facebook il commento velenoso dell’ex sindaco di centrodestra Patrizia Barbieri: “Se non fosse una situazione tragica, ci sarebbe sin da ridere. Quindi, dopo anni di lavoro condiviso con Ausl e Regione e una delibera di consiglio comunale, per un capriccio della nuova Sindaca oggi ci si rivolge ai piacentini e al mondo sanitario con: ‘scusate ma avevamo scherzato’. Ma che serietà è mai questa? Che serietà è quella di un privato che parla di appuntamenti con la nuova amministrazione per trattare il prezzo di un’area? Non oso immaginare cosa ci riserverà il futuro”.

Il riferimento al privato che fa Barbieri nel suo post è di certo relativo a un articolo di Libertà del 31 luglio. Nell’occasione il presidente dell’Opera Pia Alberoni, Giorgio Braghieri, ha confermato di essere stato contattato per un incontro con il sindaco Tarasconi. All’ordine del giorno la possibilità di spostare il progetto del nuovo ospedale nella cosiddetta Area 5 di proprietà dell’ente religioso e all’interno della tangenziale, bocciata dall’Amministrazione precedente.

Classificata da anni come edificabile-residenziale, l’Area 5 sembra l’alternativa principale all’attuale ubicazione del progetto sull’Area 6, che invece si trova all’esterno della tangenziale, di fronte al carcere delle Novate. Su questa scelta del Comune grava tra l’altro un ricorso al Tar degli affittuari e dei proprietari dell’area agricola interessata dal progetto, tra cui la stessa Opera Pia: si oppongono all’esproprio, principalmente in base alla legge regionale che limita il consumo di suolo.

Abbiamo scritto “sembra”, perché il post del sindaco di Piacenza sull’incontro in Regione non parla dell’Area 5, ma genericamente di “un’area diversa da quella scelta dalla precedente amministrazione”. In vista un nuovo cambio di rotta? Lecito chiederlo: forse Barbieri che parla di “capriccio della nuova sindaca” l’ha dimenticato, ma durante la campagna elettorale Tarasconi aveva dichiarato dapprima la sua antica preferenza per fare il nuovo ospedale nell’ex Pertite, affermando poi che l’Area 5 era quella giusta. Quindi perché non ribadirlo ufficialmente anche dopo questo vertice in Regione? Forse sull’asse Piacenza-Bologna si sta pensando a soluzioni alternative?

I dubbi crescono guardando anche alla stringata affermazione del sindaco “esistono gli strumenti per poter procedere in questa direzione risparmiando tempo e denaro”. Sui tempi, stiamo parlando di anni, c’è da capire se potrebbero essere così veloci in qualsiasi caso. L’iter dell’Amministrazione Barbieri dovrà essere annullato. E recuperando tutto il possibile, si dovrà comunque aprire una nuova procedura amministrativa (Comune; Ausl; Provincia; Regione; ministero della Salute), che per quanto celere non potrà consentire un banale copia-incolla di pratiche e autorizzazioni; anche per rivedere il profilo progettuale dell’enorme struttura pensata per l’Area 6. Quindi bene essere ottimisti, ma non va persa di vista la realtà, soprattutto quando è così complessa.

Poi viene naturale pensare all’altro passaggio del sindaco Tarasconi, quello sul “denaro” che si risparmierà con la scelta di una nuova ubicazione per l’ospedale. Sappiamo che la Regione ha i conti in ordine, ma non naviga nell’oro. E magari qualcuno a Bologna sta pensando di ridurre il monte investimenti in generale. Nel caso di Piacenza, confermando di realizzare un nuovo ospedale, ma di dimensioni inferiori. Diminuendo così la spesa a partire dal cambio dell’Area 6, con i principali risparmi derivanti dal taglio dei costi per la rete viaria e per evitare i rischi dovuti alle esondazioni.

Quale sanità?