Nuovo ospedale di Piacenza: tutto quello che gli altri non dicono

Nuovo ospedale di Piacenza: a che punto siamo con la Variante? Ma soprattutto, l’area prescelta è quella giusta per il futuro della Città e per limitare il consumo del suolo?

Qualcuno ha già fatto notare come questo problema sia in costante aumento, nonostante le Nazioni Unite abbiano chiesto da tempo agli Stati di fermarlo. Passando dalla scala globale all’Emilia-Romagna, la Legge urbanistica della nostra Regione è imperniata proprio su questo principio, teso a ridurre il consumo del suolo. E prevede la revisione degli strumenti urbanistici per limitare al minimo le espansioni urbane (3% dell’esistente).

Ma andiamo con ordine e vediamo come stanno le cose a Piacenza, ripercorrendo l’intera vicenda del nuovo ospedale.

Il limite della Tangenziale

Prima di tutto anche il Piano Strutturale Comunale (PSC) della nostra città, approvato nel 2016, dovrà essere modificato (si chiamerà PUG, Piano Urbanistico Generale) e conformato alle nuove prescrizioni di Legge, anche se contiene già una serie di indicazioni a queste orientate.

Il PSC di Piacenza infatti è stato elaborato sulla base anche dei seguenti indirizzi: limitare il consumo di suolo e non prevedere edificazioni al di fuori della Tangenziale, che al suo interno ritaglia “vuoti urbani” da colmare con nuove edificazioni e soprattutto servizi, riqualificando il bordo del tessuto urbano sfrangiato.

In sostanza, la Tangenziale è una barriera da non superare, almeno fino a quando le aree libere interne, compromesse per usi agricoli, saranno saturate.

Il nodo della Variante

Ma non bastano le enunciazioni di principio per raggiungere gli obiettivi, occorrono azioni concrete. La nostra Amministrazione invece ha infranto gli indirizzi del suo stesso PSC alla prima occasione importante e irripetibile (almeno per 40 anni), com’è appunto la costruzione del nuovo Ospedale.

La Variante del PSC per la localizzazione dell’area dove sorgerà il nuovo complesso ospedaliero, interessa infatti un’area all’esterno della Tangenziale, fra la provinciale per S.Giorgio-Carpaneto ed il Carcere delle Novate. Si tratta di un’area agricola di pregio di 160.000 mq da classificare ad “attrezzature ospedaliere”. È di proprietà dell’Azienda agricola Novate e dell’Azienda agricola Spinoni (che appartiene all’Opera Pia Alberoni).

A fine agosto scadrà il termine per presentare Osservazioni; queste saranno controdedotte dal Consiglio comunale che approverà la Variante. Tutto ciò si rende necessario in quanto il PSC, che detta le linee strategiche dello sviluppo del territorio ed individua le grandi attrezzature, pur essendo recente non prevede la costruzione di un nuovo Ospedale.

In più, non avendo il nostro Comune ancora approvato il Piano Operativo Comunale (POC), dovranno seguire approfondimenti progettuali relativi ai collegamenti della nuova struttura e così dovrà essere approvato uno stralcio del POC; quindi, verificata ancora la compatibilità ambientale, si procederà alla progettazione. Insomma un iter complesso, tortuoso, quasi interminabile (a meno che nel frattempo non intervengano provvedimenti per la sua semplificazione…).

Osservazioni inutili?

Considerato il lungo iter procedurale che ha portato a questa Variante (scelta dell’area), è facile prevedere che le Osservazioni, se ci saranno, verranno tutte respinte. Così il nuovo Ospedale sorgerà vicino al carcere delle Novate, oltre la Tangenziale, consumando terreni agricoli di pregio. Senza alcuna integrazione dell’importante struttura col contesto urbano e aprendo una pericolosa breccia nel limite della città, la Tangenziale appunto, che inevitabilmente favorirà altro consumo di suolo per realizzare altri interventi edilizi.

Nuovo ospedale: l’alternativa

Per contro non lontano, dentro la Tangenziale, fra corso Europa, la Tangenziale e via Farnesiana, vi sono aree libere (di proprietà dell’Opera Pia Alberoni) che hanno perso la vocazione agricola da anni, dell’estensione più che sufficiente per l’ospedale, con accessibilità migliore e meglio collegate alle reti dei servizi, e soprattutto preziose per riqualificare/rigenerare un vasto intorno urbano. di proprietà dell’Opera Pia Alberoni

Una montagna di carte

A questo punto, molti magari non andranno oltre nella lettura di quest’articolo; altri penseranno ma chi è questo Carneade presuntuoso che si permette di avanzare eccezioni su una pratica urbanistica istruita da tecnici esperti? Supportata altresì da approfondite analisi rese in corposi elaborati ed approvata dal Consiglio comunale?

Per rispondere a questi interrogativi di coloro che vorranno continuare a leggere, faccio presente che come cittadino attento alle trasformazioni del territorio e uso ad essere oggettivo nel valutare le esperienze negative e positive passate, ho preso visione degli elaborati della Variante in deposito per cogliere tutte le motivazioni della scelta dell’area per l’Ospedale, dando per scontata l’opportunità di costruirlo.

Oltre alle tavole planimetriche, c’è infatti una Relazione di 44 pagine; la ValSAT (valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale) di 171 pagine; e una sintesi non tecnica della predetta di 34 pagine.

Bocciato l’esistente

Nella Relazione vengono richiamati il processo di riorganizzazione ospedaliero della nostra Regione e le relative linee d’indirizzo; il Piano di sviluppo della Sanità piacentina dell’Ausl che individua l’ospedale di Piacenza come riferimento per il trattamento di casi di alta complessità. Vengono evidenziate le criticità del complesso ospedaliero attuale, sostanzialmente dovute alla configurazione a “padiglioni”, che si dice renda difficoltosa la gestione del paziente, la mancanza di spazi (120 metri quadrati/posto letto anziché 160), la carenza di parcheggi.

La struttura, costruita fra il ‘400 ed il ‘900 e modificata nel 1995 col Polichirurgico, è ritenuta obsoleta, inadeguata sotto il profilo impiantistico e rigida; quindi non adeguata ai continui processi di evoluzione scientifica che esigono invece una struttura flessibile. Un intervento di riconversione dell’esistente non è ritenuto opportuno per l’esistenza di vincoli storico-artistici; mentre si accenna a possibili riusi, anche con abbattimenti.

Il nuovo ospedale

Vengono poi descritti i caratteri della nuova struttura da realizzare. Dovrà essere di riferimento provinciale e interprovinciale per tutte le specialità; avere capacità di 482 posti letto, aree di parcheggio per 1.500 posti auto. E ”dovrà essere facilmente fruibile dai cittadini e integrata con il contesto urbano; presentare vivibilità degli spazi circostanti e permeabilità sia in termini urbanistici che architettonici”. La superficie dell’area dovrà essere di 160.000 metri quadrati, idonea anche per espansioni.

La scelta dell’area

Poi si ripercorre la procedura per individuare l’area, avviata dopo lo studio di prefattibilità approvato dall’Ausl: viene costituito un tavolo tecnico fra Comune, Provincia e Azienda sanitaria che, definita la metodologia, procede con l’analisi dei vincoli presenti sul territorio e cartografa le aree tutelate (dove l’area non può essere localizzata). Individua così 6 possibili aree, 5 a Nord e fuori dalla Tangenziale, una all’interno della Tangenziale (vuoto urbano) contrassegnata con il numero 5.

Messi a punto criteri di valutazione delle 6 aree, il tavolo procede redigendo schede di valutazione riguardanti: i condizionamenti; l’accessibilità; le opere di urbanizzazione necessarie; l’impatto ambientale e paesaggistico (consumo di suolo); lo stato della pianificazione; le caratteristiche funzionali dell’intorno (strutture ricettive vicine…); il costo di acquisizione delle aree.

Dal risultato di queste analisi, sembra chiaramente che l’area più idonea sia la 5, interna alla Tangenziale, che ha però costi di acquisizione più elevati essendo classificata quale residenziale. Le altre invece sono classificate agricole. La Giunta seleziona 4 aree, tutte esterne alla Tangenziale, escludendo la 5 interna; dopo di che, il Consiglio comunale fra queste quattro, con atto 37 del Luglio 19, sceglie l’area 6.

La Conferenza di pianificazione

A questo punto la scelta è fatta; viene redatto il documento preliminare di Variante al PSC, corredato da ValSAT, Relazione geologica e sismica, e sottoposto alla Conferenza di pianificazione. L’organo collegiale lo esamina in 2 sedute con la partecipazione di 13 Enti ed in una terza con la partecipazione delle categorie economiche e sociali, 15 soggetti partecipanti: Cgil, Ordini professionali, Legambiente, Fias, ed altri. A seguito dei contributi del Servizio Area affluenti del Po e del Consorzio di Bonifica, il documento viene integrato con uno studio di compatibilità idraulica ed ancora con precisazioni sulla classificazione acustica.

Nuovo ospedale e valutazione urbanistica

Sulla base del documento preliminare e dell’esito della Conferenza, viene quindi predisposta la Variante del PSC. La Relazione della Variante, che consiste nel prevedere nel PSC un’area per attrezzature Sanitarie, non contiene le motivazioni che spiegano perché l’area prescelta sia quella urbanisticamente più opportuna, ma se ne dimostra esclusivamente la compatibilità ambientale attraverso la ValSAT.

Si afferma che dalla documentazione discende una “valutazione di coerenza con gli obiettivi strutturali sovraordinati ed un buon livello di coerenza con il PSC”, che invece è improntato al non consumo di suolo. C’è quindi una contraddizione, perché il PSC conferma la previsione della Tangenziale come limite da non valicare fino a quando all’interno vi saranno aree disponibili.

Ed ancora, al termine della Relazione si afferma prudentemente che “dai risultati della valutazione di sostenibilità delle politiche/azioni con obiettivi specifici di sostenibilità, è emerso che la Variante presenta condizioni non lontane dalla sostenibilità.” Credo si possa presumere che una tale conclusione potrebbe adattarsi a qualsiasi altra area.

In sostanza, tutta la fase di formazione della Variante e di partecipazione è stata sviluppata sulla verifica della compatibilità ambientale dell’intervento, rinviando alla fase di variante al POC l’aspetto urbanistico che, a nostro avviso è fondamentale. Avrebbe dovuto essere sviluppato nella fase di scelta localizzativa ed essere alla base di una variante che in primo luogo fosse urbanistica.

Un iter discutibile

Considerato che l’obiettivo è prevedere un nuovo ospedale da realizzare subito, che senso ha approvare una variante al PSC localizzativa e successivamente una Variante al POC avente contenuti veramente urbanistici che saranno fortemente condizionati dalla prima variante?

“Meglio sarebbe affrontare il progetto urbanistico subito con un poco di coraggio, far emergere subito tutte le inevitabili problematiche e operare scelte consapevoli. Una sola Variante che riguardi il PSC ed il POC, corredata da un accordo operativo, avrebbe garantito tempi più contenuti ed un più sicuro risultato. La procedura adottata invece, oltre a comportare tempi difficilmente controllabili, sembra illogica.

La scelta più facile

È stata operata la scelta più facile: realizzare la nuova grande struttura di scala territoriale fuori dalla città senza tener conto della relazione che questa avrà con l’area urbana; vicina sì, ma scollegata funzionalmente, dalla quale proverrà oltre il 50% degli utenti del nuovo Ospedale.

Dall’esame della documentazione sembra che l’area 5 (oltre 220.000 mq), indubbiamente la più vocata per la costruzione dell’Ospedale, sia stata esclusa per due ragioni: i maggiori costi per l’acquisizione e le minori possibilità di ampliamenti futuri rispetto all’area 6 che, oggettivamente, presenta possibilità di ampliamenti illimitati, essendo in aperta campagna.

Costi e consumo del suolo

Quanto ai costi presunti per l’acquisizione dell’area, stimati dai tecnici in 5 euro per quella agricola ed in 40 per quella edificabile, occorre tenere presente che in caso di esproprio è vero che il VAM (Valore Agricolo Medio) si aggira fra i 5-6 euro. Ma la Legge prevede uguale indennizzo anche per il conduttore che perderà il lavoro; una maggiorazione al proprietario per accordo bonario, oltre al valore di eventuale soprassuolo e frutti pendenti. In pratica almeno 15 euro. Per contro, il valore delle aree edificabili è crollato e potrebbe attestarsi attorno ai 25 euro.

Il delta è dunque modesto e sul costo dell’intera opera del tutto trascurabile. Purtroppo non è invece trascurabile il consumo di suolo. Basti considerare che l’area 5, interna alla Tangenziale, è già compromessa, e che prima o poi verrà comunque edificata.

Una decisione da rivedere

L’urbanistica, si sa, non è una scienza, ma una disciplina molto “elastica” quindi tutte le posizioni sono sostenibili. E a oggi siamo ancora in tempo per rivedere questa scelta sul nuovo ospedale.

Sarebbe interessante che su questo tema di grande rilevanza per la nostra Città e che tutto sommato non ha suscitato grande partecipazione, si esprimessero anche quelle personalità che hanno vissuto esperienze di pubblica amministrazione, sensibili alle scelte in materia di territorio e animate da amore per Piacenza.