Il nuovo Papa è l’americano Robert Francis Prevost: si chiamerà Leone XIV. Il 267° Pontefice della storia della Chiesa è il primo di nazionalità statunitense. Nato a Chicago, ha 69 anni ed è stato eletto alla quarto scrutinio del Conclave.

Noto per le sue capacità di dialogo, membro degli Agostiniani, è stato per oltre un decennio missionario in Perù. “La pace sia con voi”, sono state le prime parole di Leone XIV. “Vogliamo essere Chiesa che cerca sempre pace, carità, vicina a chi soffre”, ha aggiunto il nuovo Pontefice.

Papa Francesco lo aveva nominato prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina, conferendogli un ruolo cruciale nella selezione dei vescovi a livello globale. Nel settembre 2023, ricorda l’AdnKronos, Prevost è stato fatto cardinale da Papa Bergoglio, assumendo il titolo di cardinale vescovo di Albano.

“Grazie a Papa Francesco“, ha detto Leone XIV. E la folla in piazza San Pietro, circa 150mila persone, ha accolto l’omaggio con un lungo applauso e un boato. Prevost ha anche dedicato un omaggio in spagnolo alla diocesi del Perù.