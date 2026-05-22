“Ogni goccia conta”: a Fiorenzuola s’inaugura la nuova condotta irrigua della Val d’Arda

“Ogni goccia conta”: l’appuntamento è lunedì 25 maggio alle ore 16. Presso l’Auditorium San Giovanni di Fiorenzuola, il Consorzio di Bonifica di Piacenza presenterà ufficialmente la nuova condotta irrigua della Val d’Arda alla presenza del ministro Tommaso Foti (Affari europei, Pnrr, Politiche di coesione).

Ai raggi X

L’opera rappresenta un investimento strategico da oltre 18,4 milioni di euro, finanziato tramite il Programma di sviluppo rurale nazionale (Psrn). Si tratta di una condotta in pressione lunga 20 chilometri. Per la sua costruzione sono state utilizzate tubazioni in plastica rinforzata con fibre di vetro. I diametri dei tubi variano tra i 1.200 e i 500 millimetri. I lavori si sono conclusi nel 2025 e da quest’anno l’intera rete entrerà in pieno esercizio per servire il distretto della Val d’Arda.

L’obiettivo primario del progetto è il risparmio e l’efficientamento della distribuzione idrica guardando al mondo dell’agricoltura. L’infrastruttura però permette anche una fondamentale separazione funzionale dai canali storici della vallata. Mentre la nuova condotta servirà le aziende del settore primario, i canali esistenti garantiranno una maggiore sicurezza idraulica: potranno così assicurare migliori capacità di deflusso, in particolare durante gli eventi alluvionali intensi.

Gli interventi

L’evento “Ogni goccia conta” inizierà con i saluti istituzionali di Romeo Gandolfi, sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Comune che ha collaborato all’evento, seguito da quelli dei primi cittadini Ivano Rocchetta (Castell’Arquato), Davide Zucchi (Alseno) e Katia Tarasconi (Piacenza). Un momento particolarmente significativo dell’incontro sarà l’intitolazione dell’opera alla memoria di Fausto Zermani. Il compianto presidente del Consorzio di Bonifica è scomparso prematuramente nel 2020, proprio mentre era in carica presso l’ente piacentino.

Poi spazio agli interventi tecnici e politici dei principali protagonisti del progetto, moderati dalla giornalista del Gruppo Libertà, Marzia Foletti. Prenderanno la parola Pierangelo Carbone, direttore generale del Consorzio, e Chiara Celada, direttrice dei lavori. Luigi Bisi, presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza, illustrerà l’importanza dell’opera per il territorio della Val d’Arda e il settore agricolo. Il dibattito vedrà anche la partecipazione di Massimo Gargano, direttore generale di Anbi e di Francesco Vincenzi, presidente nazionale e regionale di Anbi. Le conclusioni saranno affidate all’onorevole Tommaso Foti.