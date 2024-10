Ostreria Fratelli Pavesi: anche la Guida Michelin “incorona” il locale piacentino

Anno di grandi soddisfazioni per l’Ostreria Fratelli Pavesi di Gariga, a Podenzano, e quindi per la ristorazione piacentina: La Guida Michelin 2025 l’ha insignita col titolo di Bib Gourmand, ovvero come uno dei ristoranti “migliori per rapporto qualità-prezzo” in Italia.

L’intero palmarès della “bibbia della gastronomia italiana” sarà reso noto solo la prossima settimana a Modena, quando con la grande cerimonia della Stars Revelation si presenterà la nuova edizione, la 70ª, della Guida più iconica della gastronomia nazionale e mondiale, ma nella suspense crescente di questi giorni sono stati anticipati i nomi dei nuovi ristoranti Bib Gurmand. Sono solo 16 in tutt’Italia, i nuovi entrati, e tra questi svetta anche un locale della nostra provincia: quello, appunto, condotto dai fratelli Giacomo, Camillo e Giuseppe Pavesi.

Cos’è il Bib Gourmand

In Guida Il Bib Gourmand ha la faccia sorridente dell’iconico Omino Michelin che si lecca i baffi, e indica un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica con un menu completo a un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Questi ambitissimi locali arrivano così ad essere 250 in tutt’Italia e solo tra qualche giorno sapremo se, a parte questa new entry, quelli piacentini dell’edizione 2024 saranno tutti confermati (e speriamo proprio di si!).

Le regioni con più Bib Gourmand nella Guida rossa 2025 sono quindi Emilia-Romagna con 33 Bib, il Piemonte con 31 e la Lombardia e la Toscana con 25 a testa.

Sapore antico e menù moderno

Se leggiamo cosa certifica questo riconoscimento capiamo che il locale dei Fratelli Pavesi, sito nella Corte Faggiola di Gariga, lo merita in pieno: essenziale per ottenerlo è il rapporto qualità-prezzo, ma prioritaria è la passione per la tavola che crea l’atmosfera permettendo anche di gustare ricette spesso ispirate alla tradizione. Dell’Ostreria Fratelli Pavesi, la Guida sottolinea proprio che offre piatti della tradizione piacentina talvolta anche in veste moderna.

Titolari, all’interno di questa corte del ‘900, i tre fratelli discendenti di una storica famiglia di osti e ristoratori. Il menu unisce tradizione e innovazione e vede come attori protagonisti prodotti semplici e di qualità, molto spesso provenienti dai produttori locali.

Premiati dal Gambero Rosso

Non va poi dimenticato che solo pochi giorni fa i tre fratelli con la loro attività sono già assurti agli onori di un’altra importante guida, la Ristoranti d’Italia Gambero Rosso nell’edizione 2025: lì hanno ottenuto il riconoscimento più alto nella sezione dedicata alle trattorie, rappresentato dai Tre Gamberi: sono solo 40 in tutta Italia quelle ad avere tale significativo fregio!

La Ristoranti d’Italia ne scrive che «c’è qualcosa di magico nel “luogo” dei fratelli Pavesi, gli spazi ampi d’estate, la corte, le luci; quando le stagioni si fanno rigide, si fende la nebbia per approdare in un ambiente caloroso. È il piccolo mondo antico della campagna, impreziosito da una tavola pienamente attuale, in cui il territorio è rappresentato con personalità da vendere».

I 16 nuovi Bib Gourmand 2025

Ecco tutti i nuovi locali Bib Gourmand 2025: Osteria La Pimpinella a Bra (Cuneo); Osteria Veglio a La Morra (Cuneo); Magazzino 52 a Torino; Fratelli Bruzzone a Torino; Osteria Numero 2 a Stradella di Bigarello (Mantova); Da Felice a Chiavari (Genova); Ronchi Rò a Dolegna del Collio (Gorizia); Osteria dell’Accademia a Montegridolfo (Rimini), L’Ostreria Fratelli Pavesi a Podenzano (Piacenza); Antica Locanda di Sesto a Ponte a Moriano (Lucca); Trattoria della Fortuna a Monterotondo (Roma); Oishi a Teramo; Osteria dei Maltagliati a Torano Nuovo (Teramo); Vez a San Marzano di San Giuseppe (Taranto); Bros’ Trattoria a Scorrano (Lecce); Ostaria Pignatelli a Napoli.