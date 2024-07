Paola De Micheli, quell’ex ministro che di infrastrutture se ne intende

Paola De Micheli è una donna straordinaria, che piaccia o non bisogna ammetterlo. E anche stavolta ha dimostrato le sue qualità. Nessuno aveva avuto ancora il coraggio di dirlo apertamente. Ma da mesi, nei palazzi del potere di Piacenza, l’ex ministro e onorevole del Pd era additata come l’unica in grado di aiutare il sindaco Katia Tarasconi a risolvere il problema del parcheggio di piazza Cittadella. Una vicenda in ballo da 12 anni e incagliata all’ultimo sulla bancabilità dell’opera, che Piacenza Parcheggi-Gps – società del principe siciliano Filippo Lodetti Alliata – non riuscivano ad ottenere in toto.

Stiamo parlando di 14,7 milioni di euro che Banca del Fucino, appunto, copriva solo in parte. Dopo diversi no di istituti di credito privati, nasce l’idea di bussare alla porta delle banche pubbliche. E chi meglio di Paola De Micheli, che è consigliera comunale e ha un’agenda di alto livello, per dare una mano?

Così pare sia stato. Tanto che lei, su Libertà di oggi, racconta al giornalista Marcello Pollastri: “Ho seguito da vicino la vicenda con grande spirito di servizio, lo stesso con cui offro la mia esperienza e le mie competenze di parlamentare alla mia città su tutte le altre questioni”. Certo, le mosse tecniche le ha fatte l’advisor dell’operazione, Igea Digital Bank, ma è lecito pensare che qualche verifica l’onorevole a Roma l’abbia fatta.

Poco importa se serviva più tempo tra ritardi e lunghe attese, e se tra fideiussioni false e inchieste della magistratura, le opposizioni attaccavano sui vantaggi concessi alla controparte privata, che ricordiamo coinvolge anche imprese di costruzioni locali. Così, all’ultimo minuto, poco prima che partisse la causa per la rescissione del contratto tra il Comune di Piacenza e le società di Lodetti Alliata, dai salotti della finanza pubblica romana arriva il miracolo: il Mediocredito Centrale, la banca di Invitalia, società del ministero dell’Economia e delle Finanze, è pronto a dare la copertura mancante all’opera.

“Il rigore, la lucidità, l’equilibrio e la visione di questa maggioranza, sono stati premiati”, ha detto ancora a Libertà, Paola De Micheli. “Abbiamo vinto le elezioni promettendo di cancellare la vergogna di piazza Cittadella e ora – dopo aver superato i problemi delle settimane passate – è necessario raggiungere l’obiettivo dell’apertura dei cantieri nell’interesse dei piacentini”. E chi meglio di lei, anche in questo caso, per fare un’affermazione del genere, visto che è stata ministro delle Infrastrutture?

Non basta. Politicamente c’è anche la ciliegina sulla torta: al Governo non siede il centrosinistra, ma Giorgia Meloni. Insomma, un vero capolavoro, con tanti saluti al centrodestra di Piacenza che il parcheggio non l’ha mai voluto.