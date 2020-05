Paola De Micheli, l’Ausl e quelle lodi di troppo al modello Piacenza

Paola De Micheli: tutti hanno visto, sentito e ne parlano. La ministra di Piacenza è la titolare del dicastero di Infrastrutture e Trasporti. Colei che ha voce in capitolo per tutt’altro. Eppure la potente ministra, che è anche parlamentare e vicesegretaria del Pd, nella visita alla sua città con il premier Conte e il governatore Bonaccini, perché in questa veste era presente il 28 aprile, ha sentito la giusta esigenza di parlare della sanità piacentina.

Bene, cosa c’è di strano? Avrà reso il dovuto ringraziamento a medici, infermieri, tecnici per l’impegno contro l’epidemia di Covid-19 che ha fatto una strage. No, Paola De Micheli ha fatto di più. O meglio, tra le righe, ha detto molto di più. Ha parlato di un modello organizzativo sanitario piacentino che l’Italia e il mondo ci hanno copiato. Ha citato (giustamente) il protocollo dell’eparina partito dall’ospedale di Castel San Giovanni. E ha citato (giustamente) senza nominarla, ma il riferimento era chiaro, la rete composta da medici di famiglia ed Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) per le cure domiciliari dei malati di Covid-19.

Ma la ministra non si è fermata qui. E ha voluto dare un segnale oltre a quelli di norma. Per finire, ha ringraziato per nome e cognome l’ingegner Luca Baldino, il direttore generale dell’Azienda sanitaria piacentina.

Fermo restando l’omaggio più che dovuto all’impegno dei nostri sanitari, è il peana della ministra sul modello organizzativo che ha lasciato le maggiori perplessità. Perché insistere così tanto in difesa del management ai vertici dell’Ausl di Piacenza? Sta succedendo qualcosa? O forse era solo necessario aprire un ombrello per ripararlo dalle critiche che gli stanno piovendo addosso proprio sui limiti manifestati sotto il profilo organizzativo e di controllo?

La ministra De Micheli per esempio è al corrente dei tanti ritardi sui tamponi, si chiedono molti piacentini? Test che solo da alcuni giorni vengono fatti in numero maggiore (dai 300-350 del 21 aprile ai 1.000-1.300 di oggi), visto che si sono snobbati quelli dall’auto per settimane? Il tutto mentre altre Aziende sanitarie, non lombarde o venete, ma emiliane si attivavano per metterli in campo il più presto possibile? In questo caso non ci pare proprio che qualcuno ci abbia copiato, anzi forse è Piacenza che in ritardo ha imitato gli altri.

Visto che parla di un invidiabile modello organizzativo, la ministra De Micheli forse lo fa perché è al corrente di informazioni che noi non abbiamo la grazia di ricevere e che abbiamo chiesto più volte che vengano rese pubbliche.

Per esempio: a chi vengono fatti questi tamponi? Perché se ci limitiamo ai pazienti di cui si deve verificare la guarigione, poco contano nella ricerca di nuovi contagiati da tracciare e isolare. In sostanza, forse De Micheli ha dovizia di particolari sui sistemi d’indagine stabiliti dall’Azienda sanitaria per stanare il virus, a partire dalla fetta di popolazione coinvolta da questi tamponi. Che ci auguriamo non siano effettuati solo nelle martoriate case di riposo, ma anche rivolti a coloro che dal 4 maggio dovranno rientrare al lavoro. Insomma, la ministra, a Roma o a Piacenza che sia, dorme sonni tranquilli, ma noi no. Soprattutto in vista della fase 2.

Infine, non sono da sottovalutare, anche agli occhi di una ministra attenta come Paola De Micheli, le indagini in corso della magistratura su due fronti. I rapporti tra Casa di cura Piacenza e Ausl, in merito anche a ciò che è avvenuto il 24 febbraio sull’ipotetico paziente 1. E gli esposti dei sindacati sull’assenza dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti di case di riposo ed Rsa. Senza dimenticare, ma questo la ministra non lo poteva sapere, l’ispezione dei Nas di oggi in diverse residenze per anziani del territorio piacentino.

Ecco perché ci ha colpito questo attestato di stima “organizzativo” della De Micheli che è andato ben oltre il previsto o il prevedibile. Un po’ come se Piacenza stesse voltando pagina e fosse uscita dall’inferno del Coronavirus, che invece brucia ancora con 4.062 casi positivi e 864 morti ufficiali. Due numeri che nessuno ci invidia.