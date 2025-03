Papa Francesco: ecco la prima foto dal Policlinico Gemelli

Papa Francesco: prima foto ufficiale al Policlinico Gemelli di Roma dove il Pontefice è ricoverato dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale. Lo scatto, diffuso in serata dalla Sala stampa della Santa Sede, sta facendo il giro del mondo. Come si vede, Papa Bergoglio è ripreso di lato, con lo sguardo rivolto all’altare in raccoglimento.

Si tratta della seconda testimonianza della presenza del Santo Padre, che il 6 marzo scorso aveva voluto far sentire la sua voce, durante il Rosario serale in piazza San Pietro, per ringraziare in spagnolo degli auguri e del sostegno ricevuto da tutto il popolo di Dio in tutto il mondo, ricorda l’Agenzia Dire.

Situazione stabile

In merito alle condizioni di Papa Francesco, sempre la Sala stampa della Santa Sede, in assenza del bollettino medico, rende noto che «la situazione resta stabile, come già confermato nei giorni scorsi, ma sempre in un quadro clinico che lo staff medico – come riferito negli ultimi bollettini – definisce “complesso”. Le stesse comunicazioni mediche hanno iniziato a diradarsi da qualche giorno, proprio alla luce della situazione di stabilità del Papa».

Momento di prova

La Sala stampa della Santa Sede comunque «aggiorna quotidianamente i giornalisti (giunti fino a 700 quelli accreditati dall’inizio della degenza del Papa) sulle sue condizioni». Nella giornata odierna «ha continuato con le terapie e la fisioterapia sia respiratoria che motoria, traendone giovamento, soprattutto da quest’ultima. È riuscito a lavorare e ha concelebrato la messa in cappellina». Papa Francesco prosegue così «la sua vita quotidiana nel Policlinico romano divenuto da oltre un mese la sua residenza. “Un momento di prova”, come ha scritto nell’Angelus di questa domenica, unito a tanti malati “fragili, in questo momento, come me”».