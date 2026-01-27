Partito Liberaldemocratico: nasce il circolo di Piacenza, Vittorio Tozzini segretario provinciale

New entry nella politica piacentina: il Partito Liberaldemocratico annuncia la costituzione del proprio circolo territoriale e l’elezione di Vittorio Tozzini a segretario provinciale. “Un passo che nasce dalla necessità di rimettere in campo una proposta politica autonoma e rigorosa, alternativa a un populismo schiavo del consenso, incapace di affrontare la complessità e di assumersi responsabilità, ridotto a megafono di istinti, paure e rivendicazioni corporative”, si legge nella nota del Pld.

La democrazia “attraversa una fase di evidente stanchezza, ma la crisi è più profonda e investe il piano etico e civile. Una società che ha smarrito il senso del limite e del dovere individuale ha progressivamente perso anche il senso di comunità”, prosegue la nota. “L’incertezza economica e sociale genera frustrazione, gli eventi internazionali alimentano timori e angosce, mentre la politica rinuncia al suo compito più alto: guidare, scegliere, indicare una direzione. Al suo posto, prosperano scorciatoie emotive o autoritarie, propaganda permanente e una narrazione che legittima la rinuncia alla grandezza in nome dell’immediatezza del consenso”.

Piacentino per scelta

“Mi divido fra Val Trebbia e Val Nure, dove la mia famiglia ed io viviamo, e Milano, dove lavoro in una delle maggiori radio italiane”, afferma Tozzini. “Non sono nato qui, ma qui ho incontrato la quiete e la dolcezza dei colli, il fluire del Trebbia, la nobiltà dei castelli e dei palazzi, la devozione raccontata dalle cento chiese di una storia lontana. Una bellezza remota e profonda che rende ancora più intollerabile lo scempio dell’armonia delle città e della natura delle valli, devastate da decenni di cementificazione e urbanizzazione selvaggia, frutto di amministrazioni colpevoli e di un’idea di sviluppo priva di misura. Anche qui la politica ha scelto troppo spesso la via più facile: assecondare, non governare”.

Tozzini ha 52 anni e si definisce “un normale borghese, un uomo libero, cristiano di confessione luterana. Mi riconosco in una cultura di destra repubblicana, laica, europea che in Italia non ha mai avuto piena rappresentanza, ma che oggi può essere l’unica risposta seria al declino del dibattito pubblico e alla tensione morale che manca al Paese. Una cultura che non rincorre il sondaggio permanente, che non confonde la leadership con l’umore del momento, che non riduce il popolo alla somma delle sue pulsioni. Il populismo prospera dove la politica rinuncia alla responsabilità della scelta: noi vogliamo restituirle dignità e coraggio”.

Idee e competenze

Il nuovo segretario aggiunge: “Ho accolto con entusiasmo la responsabilità che mi è stata affidata dai liberaldemocratici piacentini. Concepiamo l’impegno politico come volontariato civile, non come professione o carriera. Non siamo funzionari di partito, ma cittadini che credono che la libertà non sia una parola astratta, bensì partecipazione consapevole. Vogliamo essere un laboratorio di idee e competenze per dialogare con gli attori economici e sociali del territorio e per promuovere un’area politica affine a partire da Azione, i Liberali piacentini, Forza Italia”.

Recuperare il ceto medio

L’impoverimento progressivo della classe media, conclude Tozzini, “è una delle conseguenze più gravi di questo fallimento. Il ‘mulo da soma’, ha definito il nostro segretario Luigi Marattin, una classe media tartassata da uno Stato inefficiente, barocco, oppressivo, incapace di offrire servizi adeguati ma sempre pronto a esigere, controllare, complicare. È il ceto che lavora, produce, rispetta le regole e che oggi si sente abbandonato e penalizzato. L’astensionismo record delle ultime elezioni non è disinteresse, ma una forma di resa davanti a una politica diventata sindacato di tribù di consenso e tutela di privilegi. A questa rassegnazione rispondiamo riaffermando ciò che dovrebbe fondare ogni buona politica: identità, scelta, visione. Senza comunità non c’è libertà, senza scelta non c’è responsabilità, senza visione non c’è futuro”.