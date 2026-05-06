“Passeggiata Musicale – On the Road”: alla scoperta di Piacenza con il Conservatorio Nicolini

La musica si mette in cammino e accompagna il pubblico alla scoperta di Piacenza. Protagonista di “Passeggiata Musicale – On the Road”, il Conservatorio Nicolini: sabato 9 maggio invita cittadini e visitatori a quest’evento – inserito nella rassegna “Una Stagione su Misura” a cura di Patrizia Bernelich – che trasforma il centro storico in un itinerario sonoro unico.

Non si tratta di esibizioni simultanee, spiega una nota degli organizzatori, ma di un vero e proprio percorso musicale guidato nel tempo e nello spazio. Il pubblico è invitato a seguire le tappe una dopo l’altra, lasciandosi condurre dalla musica attraverso alcuni dei luoghi più iconici della città. E in caso di maltempo i concerti si svolgeranno all’interno delle chiese coinvolte nell’iniziativa del Conservatorio presieduto dal professor Massimo Trespidi.

Le tappe della Passeggiata Musicale

Il viaggio prende avvio alle 15.30 dal sagrato della Basilica di San Francesco, dove il suono di un sestetto di trombe del Conservatorio – formato da Manuel Cotti, Matteo Villani, Michele Quero, Fabio Corcagnani, Paolo Subacchi e Matilde Bassanetti – inaugura il pomeriggio. Da qui, ci si sposta alle 16 sul sagrato del Duomo, dove il progetto 5/4 Manos Blancas, diretto da Mariangela Lontani e Ruben Ferrari, propone un momento musicale di grande intensità.

La passeggiata prosegue alle 16.30 all’ingresso della Basilica di Sant’Antonino (Porta del Paradiso) con l’assolo di violino di Greta Nikole Galli. Pochi passi conducono poi, alle 16.45 sul sagrato di Sant’Antonino, all’esibizione del Coro del Terzo e delle Voci Bianche del Coro Farnesiano, diretti da Raffaella Fellegara e Paola Gandolfi, accompagnati al pianoforte da Corrado Pozzoli. Alle 17.15, nella chiesa di Santa Maria in Cortina, di fronte al Teatro Municipale, sarà la volta del Coro Voci Bianche di Piacenza diretto da Giorgio Ubaldi.

La musica continua all’aria aperta alle 18 presso i Giardini della Galleria Ricci Oddi, con il duo violinistico Young, formato da giovani studenti del Nicolini. Il percorso si conclude alle 18.30 nel Salone del Conservatorio, con la Youth Orchestra diretta da Paola Busconi: un finale corale e potente che riunisce idealmente tutte le tappe precedenti in un’unica grande celebrazione della musica, conclude la nota degli organizzatori.