Patrizia Barbieri e le manifestazioni Si Cobas: caro Sindaco, così non va

Egregio Sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, siamo in zona rossa, con tutte le prescrizioni e le limitazioni che Lei ben conosce. Stiamo attenti a lavarci le mani, ad indossare la mascherina anche sul naso, ad evitare gli assembramenti..



Ma oggi evitare gli assembramenti non è stato possibile. Perché stamani tutti gli avvocati, i giudici, i periti, gli imputati, i testimoni, i cancellieri che dovevano per lavoro entrare in tribunale sono stati costretti a fendere una folla di almeno 150 manifestanti racchiusi nello stretto perimetro di via Giordano Bruno, via Gregorio X, via del Consiglio.



Tutti o quasi erano muniti di mascherina, per carità, ma il distanziamento sociale non era neppure una pia illusione: era completamente azzerato. Da quanto apprendo non è la prima volta: è capitato sul Pubblico Passeggio qualche giorno fa ed è capitato anche ieri, sempre davanti al Tribunale.



Come mai? Perché erano rappresentanti e lavoratori dei Cobas che protestavano per l’arresto di due loro sindacalisti, che nelle stesse ore stavano subendo l’interrogatorio di garanzia.

Lei dirà, signor Sindaco, e io cosa c’entro? Io ho appena dichiarato a gran voce alla stampa che “l’autorizzazione alle manifestazioni non è di competenza del Sindaco”, anzi, testualmente: “voglio ricordare che tali manifestazioni vengono autorizzate da altre autorità dello Stato e che non è prevista alcuna competenza del Sindaco al riguardo”.



Voglio crederle. Ma, a questo punto, signor Sindaco, Le voglio anche ricordare che sul sito del Suo Comune c’è

questa pagina , con data ultima modifica 09/03/2021, dal titolo "Informazioni utili per chi organizza un evento. Procedure utili per l'organizzazione in piena regola di una manifestazione di pubblico intrattenimento (feste popolari, rionali, piccoli trattenimenti, raduni)".



Oltretutto, cliccando alla voce “agibilità temporanea di manifestazioni all’aperto” troviamo quanto segue: