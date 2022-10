Pd in crisi profonda: basterà un congresso fra cinque mesi?

Il Partito, comunque si chiamasse, governava regioni, province e comuni, consorzi di bonifica e municipalizzate, fiere letterarie e festival del cinema. Insomma, questa gioiosa macchina da guerra sembrava un po’ come i domini di Carlo V “sui quali non tramontava mai il sole”. Se guardiamo i risultati delle ultime elezioni il Pd non è neppure andato malissimo: è passato dal 22,8 del 2018 al 19,1% del 2022. In altri tempi si sarebbe detto “ha tenuto”, soprattutto di fronte ai disastri di Lega e 5 Stelle. Se si ricorda che ha perso per strada oltre due milioni di elettori, si può ribattere che stavolta i votanti sono calati.

Il vero problema del Pd è che quand’anche avesse mantenuto o aumentato i voti, sarebbe comunque andato a cozzare contro il centrodestra, che lo ha superato del 18% come coalizione: dal 26 della sinistra al 44 della destra. Così, non c’era partita e lo sapevamo da mesi. Anche se la Storia non si fa con i “se”, se il Pd avesse coagulato tutti i partiti avversi al Centrodestra (se ne era parlato come “Blocco repubblicano”) avrebbe potuto prevalere, perché il trionfo della Meloni ha comunque lasciato per strada il 56% dei suffragi. Ma per fare questo si sarebbero dovuti accordare Carlo Calenda, Matteo Renzi, Giuseppe Conte ed Enrico Letta, cosa tra le più impossibili da immaginare; anche se non si può escludere che capiti magari a metà legislatura, di fronte a una rissosità del centrodestra che (quella sì) è tutt’altro che inimmaginabile.