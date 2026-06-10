Piacenza celebra la solidarietà: il premio “Antonino d’Oro” 2026 ad Africa Mission

Il prestigioso premio piacentino “Antonino d’Oro”, giunto alla sua 41ª edizione, è stato assegnato quest’anno ad Africa Mission Cooperation and Development Ets. L’annuncio è arrivato dai Canonici del Capitolo della basilica di Sant’Antonino martire.

Come spiegato dall’amministratore parrocchiale don Davide Maloberti, anche direttore de Il Nuovo Giornale, la scelta valorizza una straordinaria storia di solidarietà nata dal carisma laico. Il 2026 è infatti l’appuntamento dedicato ai laici, secondo la tradizionale alternanza annuale del riconoscimento. La premiazione coincide significativamente con il centenario della nascita del fondatore di Africa Mission, il carismatico Vittorio Pastori, poi sacerdote noto a tutti come “don Vittorione” (vedi l’articolo sotto).

Un legame storico

L’avventura della realtà piacentina è iniziata nel 1972, figlia dell’incontro tra monsignor Enrico Manfredini e diversi vescovi africani durante il Concilio Vaticano II. Da quel momento, l’organizzazione ha risposto prontamente al grido d’aiuto delle popolazioni più povere. Il motto di don Vittorione era chiaro e immediato: “Chi ha fame, ha fame subito”. Oggi Africa Mission è guidata dal presidente don Maurizio Noberini, mentre Carlo Antonello presiede il braccio operativo di Cooperazione & Sviluppo. Carlo Ruspantini ricopre invece il ruolo di direttore di entrambe le realtà.

Interventi concreti

Dalla sua fondazione, l’associazione ha operato in ben 16 Stati africani. Ha inviato oltre 12 milioni di chilogrammi di aiuti umanitari, tra generi alimentari e materiale sanitario. L’impegno principale si concentra in Uganda, specificamente nella vulnerabile e povera regione del Karamoja.

Dal 1984 a oggi, l’organizzazione ha perforato ben 1.497 pozzi idrici. Ha poi realizzato più di 2.600 interventi di riparazione sulle reti esistenti. L’attività non si limita all’assistenza materiale, ma promuove programmi educativi e lo sviluppo umano integrale. L’azione si svolge nel pieno rispetto delle diverse identità culturali e religiose.

La cerimonia il 4 luglio

Il premio è sponsorizzato e patrocinato storicamente dalla Famiglia Piasinteina. La consegna ufficiale avverrà sabato 4 luglio nella basilica di Sant’Antonino. Il riconoscimento sarà consegnato dal vescovo monsignor Adriano Cevolotto al termine della solenne celebrazione eucaristica delle ore 11. Sarà un momento speciale per ringraziare i volontari e ricordare l’eredità spirituale del fondatore don Vittorione, recentemente inserito nell’Enciclopedia dei Giusti dell’Umanità.