Piacenza Expo: al via il nuovo Piano industriale con al centro il territorio

Piacenza Expo: prende corpo la nuova strategia per rilanciare la società fieristica. L’Assemblea dei 24 soci, riunita questa mattina a Le Mose, ha approvato all’unanimità il Piano industriale 2026-2030 predisposto dal nuovo Consiglio di amministrazione insediato dallo scorso aprile, spiega una nota dell’ente. Il tutto dopo le recenti critiche arrivate dalla sezione regionale della Corte dei Conti che in base ai bilanci insoddisfacenti ha suggerito al Comune di Piacenza, detentore del 50,5% delle azioni, di valutare la cessione della società fieristica.

Lo scenario internazionale

In un contesto economico come quello attuale, pesantemente segnato dalla difficile situazione geopolitica, dall’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, il nuovo Piano industriale – presentato in Assemblea dal presidente, Davide Villa, dalla vicepresidente Elisabetta Montesissa e dal Consigliere Fabio Maggi – punta sia a migliorare ulteriormente le performance economiche sia al potenziamento dell’attività espositiva. Dopo un inquadramento generale del direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli, dedicato al mercato fieristico italiano, “il quarto al mondo per importanza e per volumi d’affari, preceduto da Cina, Stati Uniti e Germania, caratterizzato da previsioni di crescita del 2% nei prossimi quattro anni”, il presidente ha illustrato ai soci i punti fondamentali del Piano.

Tre pilastri strategici

“Abbiamo un teorico squilibrio economico tra gli anni con Geofluid e quelli senza questo importante evento fieristico in calendario”, ha evidenziato Villa. “Per questo abbiamo individuato tre pilastri strategici che caratterizzano il Piano industriale: rafforzamento degli eventi organizzati da Piacenza Expo, da rendere ulteriormente attrattivi con nuovi format; innovazione del calendario fieristico, con mostre specialistiche di alto profilo tecnico da proporre negli anni senza Geofluid; maggiore e migliore utilizzo della nostra struttura che, per la sua logistica e le sue caratteristiche di versatilità, può ospitare anche eventi non espositivi come convegni, convention aziendali, manifestazioni sportive e spettacoli. Per rendere concreto questo Piano industriale occorre la collaborazione e la sinergia non solo di tutti i nostri soci, con cui dialoghiamo continuamente e costantemente, ma anche delle istituzioni del territorio in un’ottica di crescita congiunta”.

Nuove risorse

A gennaio 2028, ha aggiunto il consigliere Maggi, “concluderemo il pagamento dell’Imu pregressa relativa al periodo 2013-2019, liberando risorse che potranno essere indirizzate all’efficientamento energetico e ai processi di digitalizzazione che ci consentiranno di migliorare ulteriormente l’attività della nostra struttura operativa. I numeri previsionali per il quinquennio 2026-2030 sono eloquenti ed evidenziano un utile che, complessivamente, dovrebbe superare il milione di euro”.

Lo studio della Cattolica

Sebbene non siano compresi nel bilancio, eloquenti anche i numeri evidenziati dalla vicepresidente Montesissa, che ha concluso l’Assemblea con alcune riflessioni sul recente studio dell’Università Cattolica sulle ricadute prodotte da Piacenza Expo a favore del territorio: “Oltre 50 milioni di euro di indotto economico 175.000 presenze registrate nel 2025 e il 17% degli arrivi turistici riscontrati ogni anno. Questo significa che Piacenza Expo non produce solo ricchezza e visibilità a favore del territorio, ma svolge anche un importante attività di incoming e di fidelizzazione. Un hub strategico, quindi, per l’economia piacentina ma anche per l’attività di marketing a favore del territorio”.