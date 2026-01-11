Piacenza: Francesca Arcelli Fontana Respighiana dell’anno 2026

Francesca Arcelli Fontana sarà la Respighiana dell’anno 2026. Docente all’Università di Milano-Bicocca, è stata designata con la seguente motivazione: “Accanto alla brillante carriera universitaria come docente di informatica è stata chiamata a un ruolo di governo strategico quale componente del Consiglio di amministrazione della Banca di Piacenza, istituto di forte tradizione e rappresentatività locale”.

Il riconoscimento alla professoressa Arcelli Fontana è stato deciso dal Consiglio dell’Associazione amici del Liceo Respighi di Piacenza, che ha rinnovato le sue fila con il voto dell’Assemblea lo scorso 17 dicembre. Riconfermato alla presidenza Ippolito Negri. “Ringrazio chi ha ritenuto di ridarmi fiducia. E se mi onora l’ennesima conferma, altrettanto mi onora potermi confrontare con una presidente onoraria come Sita Sichel, che dopo anni di vita dedicata al Respighi come docente prima e solerte animatrice dell’Associazione poi, è stata all’unanimità nominata dall’Assemblea”, ha affermato il noto giornalista, direttore del periodico l’Urtiga. Nell’Assemblea accanto ai consiglieri uscenti che avevano dato la loro disponibilità è stato eletto Alessandro Sebastiani.

Nella riunione dell’8 gennaio si è provveduto al rinnovo delle cariche e quindi oggi il Consiglio dell’Associazione risulta così formato: Ippolito Negri, presidente, Emanuela Braghieri e Paolo Rizzi, vicepresidenti, Alberto Peretti tesoriere, Letizia Bonvini, Gianluca Buschi, Alessandro Sebastiani consiglieri. Nel corso della riunione è stata ratificata anche la designazione di Francesca Arcelli Fontana, che nei prossimi mesi avrà modo di incontrare e confrontarsi con studenti del Liceo Respighi e verrà festeggiata in maggio.

Otto borse di studio

“In dicembre, mi fa piacere ricordarlo – ha aggiunto Negri – abbiamo organizzato la giornata del conferimento delle tradizionali borse di studio a cui si è aggiunta nell’occasione (e lo sarà nei prossimi anni) anche quella in memoria del Respighiano 2019, Franco Anelli, già Rettore dell’Università Cattolica; il che è stato particolarmente apprezzato dal preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza della sede di Piacenza, Marco Allena, presente nell’occasione; il numero di Borse che riusciamo ad assegnare grazie alla disponibilità di famiglie ed Amici, è di ben sei nella edizione ‘autunnale’ a cui vanno poi aggiunte le due dell’edizione ‘primaverile’ che porta ad otto i riconoscimenti assegnati ai migliori allievi del Respighi”.

Infine, ha concluso il presidente Negri, “stiamo attendendo con ansia il termine dei lavori di ristrutturazione della sede per poter tornare ad organizzare nuove iniziative che non possono prescindere dalla disponibilità più completa possibile della nostra ‘casa’ tradizionale”.