Piacenza, frode all’Iva e riciclaggio di prodotti energetici: la Finanza sequestra oltre 20 milioni di euro

Piacenza: maxi operazione della Guardia di Finanza relativa a un’illecita commercializzazione di prodotti energetici, frode all’Iva e riciclaggio. I militari del Comando provinciale, su delega e con il coordinamento della Procura europea–Ufficio di Napoli e Bologna, hanno proceduto al sequestro preventivo, finalizzato alla successiva confisca di una serie di immobili, terreni, società e quote societarie, auto di lusso e liquidità per oltre 20 milioni di euro.

Beni e intestatari

Ecco l’elenco dei beni sequestrati, diffuso da una nota delle Fiamme Gialle: un rinomato stabilimento balneare, situato in una nota ed esclusiva località turistica ligure; 6 immobili di pregio, ubicati nella provincia di Piacenza; 66 tra fabbricati, capannoni e pertinenze oltre a 77 terreni, situati nel piacentino, in provincia di Milano, Brindisi, Novara, Cuneo, Alessandria, oltre che nel Comune di Chiavari; 8 società, con sede rispettivamente a Piacenza e Milano, con relative quote societarie; 9 autovetture, di cui ben 6 di lusso (una Ferrari 488, una Porsche 911 Carrera 4, due Porsche Macan, un’Audi RSQ8, un’Audi Q3), e 3 motocicli; conti correnti e liquidità.

Il tutto per un valore complessivo superiore a 20 milioni di euro, con beni che sebbene formalmente intestati a familiari e persone di fiducia, sono risultati essere nella piena e diretta disponibilità di un soggetto, residente nel piacentino, ritenuto responsabile dei reati di associazione per delinquere, frode all’Iva e riciclaggio, connessi alla commercializzazione illecita di prodotti energetici e petroliferi nel territorio nazionale.

Il contesto investigativo

La complessa attività di indagine s’incardina in un ampio contesto investigativo, sempre coordinato dalla Procura Europea e condotto congiuntamente dai Nuclei di Polizia Economico–Finanziaria di Roma, Napoli e Verbania, che ha consentito, nel marzo del 2024, di smantellare un sodalizio criminale, attraverso l’esecuzione di 8 misure cautelari personali nei confronti dei vertici dell’associazione. Un’organizzazione composta da 59 soggetti e 13 imprese, con ramificazioni in Italia e all’estero, dedita alla commercializzazione illecita nel territorio nazionale di prodotti energetici di provenienza straniera, in completa evasione di accisa e Iva.

L’indagine piacentina

L’odierna e articolata attività d’indagine condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Piacenza, grazie anche al supporto tecnico del Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata, si è svolta attraverso l’esecuzione di mirate e complesse attività di analisi della documentazione e dei dati bancari; oltre che mediante lo svolgimento di approfonditi accertamenti patrimoniali, estesi anche nei confronti dei familiari e delle persone di fiducia del soggetto indagato.

L’indagine ha consentito di segnalare all’Autorità giudiziaria 7 soggetti ritenuti responsabili per plurimi episodi di intestazione fraudolenta di valori oltre che per riciclaggio, e di ricostruire il rilevante patrimonio mobiliare e immobiliare. Un patrimonio distribuito prevalentemente nella provincia piacentina oltre che in Lombardia, Liguria, Piemonte e Puglia, detenuto, direttamente o indirettamente, dal principale soggetto indagato, anche attraverso la schermatura e l’interposizione fittizia dei familiari e di persone di fiducia.

La Procura europea

L’intervento della Guardia di Finanza di Piacenza, eseguito in piena sinergia con la Procura europea–Ufficio di Napoli e Bologna, si pone in linea con le direttive di indirizzo del Corpo, confermandone il ruolo di principale tutore della sicurezza economico-finanziaria del Paese. Anche mediante il capillare contrasto ai reati in materia di commercializzazione illecita di prodotti energetici.

Non a caso, prosegue la nota, le frodi alle accise e all’Iva arrecano gravi danni alle entrate dello Stato e dell’Unione europea. E comportano effetti distorsivi alle regole della libera concorrenza, anche a causa delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali. In quest’ottica, diviene assolutamente imprescindibile il ruolo del Corpo ai fini dell’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati dalle consorterie criminali, privando così i soggetti responsabili dei beni nella loro disponibilità, in misura equivalente all’ammontare dei proventi dei reati.

La Procura europea (Eppo) è un organismo indipendente della Ue incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, conclude la nota della Guardia di Finanza.