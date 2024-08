Piacenza: medico di famiglia arrestato per traffico di stupefacenti; l’Ausl lo sospende e nomina il sostituto

Un medico di Piacenza, il dottor Sandro Cavanna, è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile della Questura cittadina. Pesanti le accuse per il professionista 65enne: corruzione e traffico di stupefacenti. Secondo le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, il medico di medicina generale avrebbe fornito a pagamento ricette a una serie di stranieri, sicché potessero ottenere farmaci che contengono oppioidi. Tutti i farmaci prescritti erano a carico del Sistema sanitario nazionale.

Gli agenti hanno arrestato il medico nel suo studio stamattina, dopo che aveva consegnato una delle ricette a una donna. L’ambulatorio, sito a Piacenza, è stato messo sotto sequestro. C’è il sospetto che Cavanna sia l’anello di un’organizzazione criminale dedita alla produzione e allo spaccio di droga. Il professionista, tradotto al carcere delle Novate, è difeso dall’avvocato Sara Soresi, ed stato sospeso dall’Ordine dei medici.

La nota dell’Ausl

“In riferimento all’arresto in flagranza di reato del dottor Sandro Cavanna, medico convenzionato di assistenza primaria (con circa 1.700 pazienti, ndr), l’Azienda sta preparando e assumerà nelle prossime ore una delibera di sospensione degli incarichi e delle attività convenzionali esercitate dal professionista. Il provvedimento è in linea con quanto previsto dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale”, scrive l’Ausl in una nota stampa.

“La sospensione si attua, tra gli altri casi, quando per il professionista scatta un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dall’autorità giudiziaria. La sospensione ha effetto immediato e si protrarrà – nel rispetto delle norme – per tutta la durata della detenzione o comunque per la durata dello stato restrittivo di libertà”.

L’Ausl “per i pazienti del dottor Cavanna, sta procedendo a identificare un sostituto che già da domani prenderà servizio in un ambulatorio nella Casa della Salute e della Comunità di Piacenza, a piazzale Milano”, conclude la nota dell’Azienda sanitaria.