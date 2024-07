Piacenza: per il parcheggio di Piazza Cittadella arriva il finanziamento di una banca statale

A Piacenza si farà un parcheggio… “statale”. È questo l’ultimo colpo di scena nella saga di Piazza Cittadella. Sarà infatti il Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno a garantire le risorse finanziarie mancanti per la costruzione dell’opera dal costo di 14,7 milioni di euro. Si tratta di un istituto di credito dello Stato, in quanto fa capo ad Invitalia, società che ha come azionista unico il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La notizia che il Mediocredito Centrale affiancherà nell’operazione la Banca del Fucino, già scesa in campo per finanziare Piacenza Parcheggi-Gps, società del principe siciliano Filippo Lodetti Alliata, è arrivata oggi. Ad annunciarla l’assessore Matteo Bongiorni, affiancato dal sindaco Katia Tarasconi, davanti alle Commissioni consigliari 1 e 2 (Affari istituzionali e Urbanistica) riunite a Palazzo Mercanti per un aggiornamento sull’iter della pratica di piazza Cittadella, sotto la guida del presidente anziano Stefano Perrucci.

Un mese complicato e… riservato

Bongiorni ha svelato ai consiglieri che il Comune di Piacenza nella massima riservatezza il 12 giugno scorso aveva avviato il procedimento di risoluzione del contratto per l’assenza dei documenti finanziari che doveva ancora produrre Piacenza Parcheggi-Gps. Ma poi, dopo l’arrivo dell’integrazione della garanzia bancaria fornita dal Mediocredito Centrale e presentata da Igea Digital Bank (controllata da Banca del Fucino), l’advisor incaricato dal concessionario per strutturare l’operazione finanziaria, il procedimento di risoluzione è stato revocato l’11 luglio dai dirigenti comunali. Nulla però è stato detto sulle quote di ripartizione del finanziamento dell’opera tra Banca del Fucino e Mediocredito Centrale, né su altri particolari dell’operazione, coperta sempre dalla massima riservatezza.

La nuova fideiussione

Altro punto risolto, quello della nuova fideiussione al posto della polizza falsa e inizialmente sostituita con un deposito cauzionale di 345mila euro versato da Piacenza Parcheggi-Gps. A fornire la nuova fideiussione sulla concessione delle strisce blu è una polizza annuale sul 2024 emessa dalla compagnia Revo Insurance, depositata dalle società di Lodetti Alliata il 26 giugno. Secondo quanto dichiarato dall’assessore Bongiorni, si tratta di un gruppo assicurativo italiano, considerato affidabile dai broker del Comune di Piacenza.

Cosa manca

Per completare l’operazione manca però l’adeguamento della fideiussione a garanzia delle opere di costruzione che va aggiornata ai nuovi costi fissati dal Piano di riequilibrio economico finanziario approvato un anno fa con una delibera del Consiglio comunale. Dopo che Piacenza Parcheggi-Gps fornirà anche questa garanzia, gli Uffici di palazzo Mercanti saranno nelle condizioni di consegnare l’area di cantiere e i lavori del nuovo parcheggio interrato di piazza Cittadella potranno prendere il via.