Piacenza, quando sull’arte si allunga l’ombra del conflitto d’interessi…

Come va la grande mostra su Giovanni Fattori, organizzata a palazzo XNL dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, capofila di Rete Cultura Piacenza? Dopo l’inaugurazione del 29 marzo scorso, poco si sa sul numero di visitatori e biglietti venduti, utili per misurare il successo dell’evento da 700mila euro che si chiuderà il prossimo 29 giugno. Intanto però attorno alla mostra fervono le iniziative culturali.

L’ultima proposta è di alto livello, come spiega una nota di XNL Piacenza: «Venerdì 16 maggio alle 18.30 negli spazi rinascimentali della galleria Volumnia – suggestivo progetto culturale nato nel 2018 nella Chiesa di Sant’Agostino, dove arte, design e vita sociale si incontrano – il fotografo tedesco Elger Esser, introdotto dalla Direttrice di XNL Arte Paola Nicolin, è protagonista dell’incontro dal titolo “Elger Esser. Dialogo tra pittura e fotografia”, in cui racconterà al pubblico la sua poetica e il suo lavoro, esposto in queste settimane all’interno della mostra Giovanni Fattori 1825 – 1908. Il ‘genio’ dei Macchiaioli».

Una bella iniziativa, non c’è che dire, a ingresso libero e gratuito. Naturalmente «realizzata in collaborazione con la galleria Volumnia», evidenzia ancora il comunicato di XNL Piacenza. E qui spiace sottolineare anche altro, perché qualcosa stride alle orecchie del cronista. Infatti non si può dimenticare che la titolare della galleria nella Chiesa di Sant’Agostino è Enrica De Micheli. La stessa esperta d’arte che dal mese scorso è stata cooptata nel Consiglio generale della Fondazione di Piacenza e Vigevano. E poi dal 5 maggio è entrata in Consiglio di amministrazione. Una figura voluta del presidente Roberto Reggi nel nuovo Cda di via Sant’Eufemia proprio per potenziare le iniziative artistiche e culturali che vedono al centro XNL Piacenza.

Per questo l’evento di venerdì prossimo è una caduta di stile che si avvicina e di molto al conflitto d’interessi, quantomeno dal punto di vista dell’immagine di protagonisti e organizzatori, certi che Enrica De Micheli nulla avrà chiesto a XNL e Fondazione sul piano economico per concedere gli spazi di Volumnia. Resta il fatto che l’iniziativa poteva essere ospitata senza dubbio anche in altre gallerie o sale cittadine pubbliche o private. E forse agli occhi di molti piacentini sarebbe stato meglio così.