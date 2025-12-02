“Piacenza Ricorda”: un concerto benefico in memoria delle vittime della pandemia

“Piacenza Ricorda”: un concerto di beneficienza in memoria delle vittime della pandemia. L’appuntamento è sabato 6 dicembre, con inizio alle ore 21, presso il Cinema Teatro Politeama. Il ricavato dell’evento musicale, giunto alla 3ª edizione, sarà devoluto a quattro realtà in prima linea in ambito sociale sul territorio: gli Hospice di Piacenza e Borgonovo Val Tidone, lo Special Dream Team e la Cra La Madonnina di Caorso. La direttrice di quest’ultima, Emanuela Mariani, presente alla conferenza stampa odierna, ha anticipato che i fondi raccolti potranno essere utilizzati per l’acquisto di una poltrona basculante (di supporto alle persone con disabilità) e di maxi schermi per l’attivazione del cineforum, come attività che coinvolga sia gli anziani ospiti della struttura, sia i loro caregiver.

Sul palco I Cani della Biscia & Friends

L’invito a partecipare alla serata “Piacenza Ricorda” è arrivato dal sindaco Pd Katia Tarasconi, affiancata, nella cornice dell’aula consiliare del Municipio, dai medici Patrizio Capelli e Franco Pugliese, dal giornalista Giorgio Lambri e dal musicista Stefano Schembari, bassista della band I Cani della Biscia, protagonista del concerto insieme ad alcuni amici, in un repertorio di musica italiana che promette di trascinare ed emozionare il pubblico. Presente, accanto agli organizzatori, anche Melissa Secchi in rappresentanza del Rotary Club Piacenza Farnese, tra le realtà sostenitrici dell’iniziativa patrocinata da Comune, Provincia, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Azienda sanitaria e Lilt.

I biglietti si possono acquistare sul portale Ticketone (cercando “Piacenza Ricorda” tra gli eventi) o presso la biglietteria del Politeama, aperta dalle 16,30/17 alle 21,30/22 nei giorni prefestivi e festivi, dalle 20,30 alle 22,30 nei feriali.