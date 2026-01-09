Piacenza: ritrovate dai Carabinieri Sharon e Alessandra, le due adolescenti scomparse

Piacenza: ritrovate dai carabinieri Sharon e Alessandra, le due adolescenti di 14 e 16 anni scomparse nella tarda serata del 7 gennaio. Le rispettive famiglie avevano subito presentato denuncia e ieri si erano avviate le ricerche di polizia e carabinieri. Come riporta anche ilpiacenza.it, è stata una pattuglia dell’Arma del Nucleo radiomobile a rintracciare le due minorenni intorno all’una di questa mattina nella zona della Galleana mentre erano in giro a piedi.

(in aggiornamento)