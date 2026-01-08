Piacenza: scomparse due adolescenti, Sharon e Alessandra, ricerche in corso

Piacenza: scomparse due adolescenti dalla tarda serata di ieri, Sharon di 14 anni e Alessandra di 16. Le ricerche di polizia e carabinieri sono in corso da stamattina, dopo la denuncia in Questura dei familiari. A rilanciare l’allarme questo pomeriggio, Katuscia Mesuraca, la madre di Sharon, con un appello accorato dal suo profilo Facebook, che vi riproponiamo integralmente. A quanto si evince dalle risposte nei commenti al post, le due ragazzine si sarebbero allontanate volontariamente, pare nella zona di via Boselli.

«Comunico la scomparsa di mia figlia, Mesuraca Sharon di 14 anni avvenuta a Piacenza il 7 gennaio 2026 intorno alle ore 23:30.

Da quel momento non ho più sue notizie e sono profondamente preoccupata. Chiedo con tutto il cuore l’aiuto di chiunque possa averla vista o abbia qualsiasi informazione utile.