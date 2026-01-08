Piacenza: scomparse due adolescenti, Sharon e Alessandra, ricerche in corso

Piacenza: scomparse due adolescenti dalla tarda serata di ieri, Sharon di 14 anni e Alessandra di 16. Le ricerche di polizia e carabinieri sono in corso da stamattina, dopo la denuncia in Questura dei familiari.
A rilanciare l’allarme questo pomeriggio, Katuscia Mesuraca, la madre di Sharon, con un appello accorato dal suo profilo Facebook, che vi riproponiamo integralmente. A quanto si evince dalle risposte nei commenti al post, le due ragazzine si sarebbero allontanate volontariamente, pare nella zona di via Boselli.
«Comunico la scomparsa di mia figlia, Mesuraca Sharon di 14 anni avvenuta a Piacenza il 7 gennaio 2026 intorno alle ore 23:30.
Da quel momento non ho più sue notizie e sono profondamente preoccupata. Chiedo con tutto il cuore l’aiuto di chiunque possa averla vista o abbia qualsiasi informazione utile.
DESCRIZIONE FISICA
Altezza: 1,67 m
Corporatura: magra
Capelli: castani scuro, lunghi fino a metà schiena
Occhi: azzurri
ABBIGLIAMENTO AL MOMENTO DELLA SCOMPARSA
Giubbotto nero
Serafina nera
Jeans scuri
Scarpe nere
Borsa bianca
Al momento della scomparsa Sharon si trovava in compagnia della sua amica Alessandra, di 16 anni, che indossava:
Tuta grigia
Giubbotto nero
Scarpe nere
Rivolgo un appello a chiunque stia leggendo:
anche la più piccola informazione può fare la differenza.
Se le vedete, contattate immediatamente le Forze dell’Ordine (112).
MASSIMA CONDIVISIONE
Grazie a tutti coloro che mi stanno aiutando nelle ricerche e che condivideranno questo appello».
