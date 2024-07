Piazza Cittadella, l’Amministrazione Tarasconi consegna l’area di cantiere a Piacenza Parcheggi-Gps

Piazza Cittadella: l’Amministrazione Tarasconi oggi ha proceduto alla consegna dell’area del cantiere a Piacenza Parcheggi-Gps.

La decisione sarebbe stata presa dopo un’attenta valutazione dell’iter della pratica da parte degli Uffici comunali, che ha coinvolto le società del principe siciliano Filippo Lodetti Alliata.

Il tutto consentirà l’avvio dei lavori per la realizzazione del discusso parcheggio interrato? Per ora non è ancora certo. Pare infatti che non siano ancora stati completati tutti gli adempimenti contrattuali necessari per consentire l’apertura del cantiere, che restano a carico di Piacenza Parcehggi-Gps.

In particolare, secondo le prime indiscrezioni, non sarebbe stato depositato a palazzo Mercanti l’aggiornamento ancora mancante della fideiussione a garanzia dei lavori per la copertura dell’aumento del costo dell’opera, salito a 14,7 milioni di euro, da parte di Piacenza Parcheggi-Gps.

A questo punto comunque si dovrebbe avviare il cronoprogamma e le società di Lodetti Alliata avrebbero 30 giorni di tempo a partire da oggi per la consegna dell’aggiornamento della fideiussione e per l’allestimento del cantiere in piazza Cittadella.