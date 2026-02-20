Pierluigi Magnaschi: al grande giornalista la benemerenza “Piacenza Primogenita d’Italia”

Pierluigi Magnaschi: la benemerenza civica “Piacenza Primogenita d’Italia” per il 2026 è destinata al direttore di ItaliaOggi. A proporre la candidatura del grande giornalista piacentino, il centrosinistra al governo della città, guidato dal sindaco Pd Katia Tarasconi. Primo firmatario della proposta il capogruppo del Partito democratico a Palazzo Mercanti Andrea Fossati. Tra le 20 sottoscrizioni della maggioranza, oltre a quella della prima cittadina, spicca la firma dell’onorevole Paola De Micheli, a cui si aggiunge quella del consigliere comunale dei Liberali piacentini Filiberto Putzu.

Magnaschi ha da poco compiuto 85 anni (è nato a Piacenza l’11 febbraio 1941) ed è considerato il decano del giornalismo italiano. Nel corso della sua lunga carriera ha rivestito incarichi di assoluto rilievo, come la direzione dell’Ansa, quella dei settimanali La Domenica del Corriere e La Discussione; condirettore de Il Giorno e vicedirettore del quotidiano La Notte, è stato anche direttore del quotidiano Mf Milano Finanza e del settimanale Milano Finanza.

Le motivazioni

Nel presentare la candidatura di Magnaschi, i consiglieri comunali evidenziano come il giornalista si sia distinto “per autorevolezza, indipendenza di giudizio e capacità di analisi, contribuendo in modo determinante alla qualità del dibattito pubblico nazionale. La sua carriera ha dato lustro e prestigio alla città di Piacenza, alla quale è sempre rimasto profondamente legato e dove tuttora risiede”.

Cosi, mentre “Piacenza si candida a Capitale Europea della Cultura 2033, il conferimento della benemerenza civica a una figura di tale spessore rappresenterebbe non solo un riconoscimento personale, ma anche un significativo tassello nel percorso di valorizzazione delle eccellenze culturali e professionali che costituiscono il patrimonio immateriale della comunità piacentina”.

Con queste motivazioni, concludono i consiglieri comunali, “proponiamo che a Pierluigi Magnaschi venga conferita la benemerenza ‘Piacenza Primogenita d’Italia’ 2026, quale riconoscimento degli altissimi meriti professionali acquisiti e del contributo offerto, con la sua attività, al prestigio della città in ambito nazionale e internazionale”.